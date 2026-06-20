    • 20 de junio de 2026 - 18:59

    Pocito celebró el Día de la Bandera con un multitudinario desfile en Carpintería

    Escuelas, agrupaciones gauchas, instituciones deportivas y academias de danza participaron de la jornada patriótica realizada sobre el Boulevard Anacleto Gil, en un emotivo homenaje a la enseña nacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pocito vivió este sábado una jornada cargada de emoción y sentimiento patrio con la celebración del Día de la Bandera, que incluyó un acto protocolar y un desfile cívico sobre el Boulevard Anacleto Gil, en la localidad de Carpintería.

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    Las actividades comenzaron durante la mañana con el tradicional izamiento de la bandera argentina y la entonación del Himno Nacional, en una ceremonia que reunió a autoridades municipales, representantes de instituciones educativas, organizaciones intermedias y vecinos del departamento.

    Luego del acto oficial, los asistentes compartieron chocolate caliente para hacer frente a las bajas temperaturas que marcaron la jornada. Más tarde, comenzó el desfile, uno de los momentos más esperados de la celebración.

    Escuelas, agrupaciones gauchas, escuelitas deportivas e instituciones dedicadas a las danzas folclóricas recorrieron el boulevard luciendo banderas, uniformes y vestimentas tradicionales, en una muestra de identidad y compromiso con los valores nacionales.

    A pesar del frío, numerosas familias acompañaron la actividad y colmaron distintos sectores del recorrido para disfrutar de una mañana que combinó historia, cultura y participación comunitaria.

    Desde el municipio destacaron que este tipo de celebraciones permiten fortalecer la educación cívica y mantener vivas las tradiciones patrias, promoviendo el conocimiento y el respeto por los símbolos que forman parte de la identidad argentina.

    La jornada concluyó con un clima de orgullo y unión entre los vecinos, quienes volvieron a rendir homenaje a la bandera nacional en una fecha significativa para todo el país.

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