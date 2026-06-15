    • 15 de junio de 2026 - 21:31

    Detuvieron a "El Tripa" un reconocido delincuente que entró a una casa y fue sorprendido por el dueño

    El sujeto fue sorprendido cuando rompía una ventana para ingresar a una vivienda en Pocito. Tras una persecución, la Policía logró detenerlo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre conocido en el ambiente delictivo como "El Tripa", de apellido Nievas, fue detenido este lunes en Pocito luego de ser sorprendido cuando intentaba ingresar a una vivienda tras romper una ventana.

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    Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Unidad Operativa La Cañada y de la Unidad Operativa Kirchner realizaban recorridas de prevención por calle Aberastain, antes de llegar a calle Sarmiento, cuando fueron alertados por un vecino sobre un intento de robo.

    De acuerdo con el relato del damnificado, al llegar a su domicilio observó a Nievas forcejeando una ventana con un palo. El sujeto logró romper el vidrio con la aparente intención de ingresar a la vivienda para sustraer distintos elementos. Sin embargo, al ser descubierto y recibir los gritos del propietario, abandonó el palo y emprendió la fuga.

    Con los datos aportados por el vecino, los uniformados iniciaron una persecución que culminó con la aprehensión del sospechoso a pocas cuadras del lugar.

    Además, el denunciante manifestó a los efectivos que los vecinos de la zona se encuentran cansados de los hechos atribuidos al detenido, ya que, según indicó, habría protagonizado otros robos de herramientas y diversos elementos en el barrio.

    Por disposición judicial, Nievas quedó vinculado al Sistema Especial de Flagrancia en una causa caratulada como robo agravado por efracción, violación de domicilio y daño, en concurso real. El acusado quedó alojado en la Comisaría 18ª, a la espera de las actuaciones correspondientes.

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