En La Bebida: detuvieron a un joven con más de medio kilo de marihuana y 56 "porros"

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste a la vera del canal Céspedes. El sospechoso tiene de 21 años.

Un joven de 21 años quedó detenido luego de que la Policía le secuestrara más de medio kilo de marihuana y decenas de cigarrillos de fabricación casera en La Bebida, Rivadavia. El procedimiento fue llevado a cabo este lunes por efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste, mientras realizaban recorridas de prevención por calle Costa Canal, al norte de Avenida Ignacio de la Roza.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a un hombre sentado bajo un árbol, en el sector este del canal Céspedes, mientras aparentemente armaba cigarrillos de manera artesanal.

Al ser entrevistado e identificado, el joven entregó voluntariamente un frasco de vidrio transparente con tapa azul que contenía una sustancia vegetal de color verde amarronado y fuerte olor característico. Además, entre sus pertenencias encontraron sedas blancas y varios cigarrillos a medio confeccionar con la misma sustancia.

Las fuentes indicaron que durante el procedimiento el sujeto adoptó una actitud agresiva e insultó al personal policial.

Ante la situación, se solicitó la intervención del Departamento Drogas Ilegales, cuyos efectivos realizaron las pruebas de campo y el pesaje del material secuestrado en la sede de la Comisaría 34ª.