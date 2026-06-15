    • 15 de junio de 2026 - 21:52

    En La Bebida: detuvieron a un joven con más de medio kilo de marihuana y 56 "porros"

    El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste a la vera del canal Céspedes. El sospechoso tiene de 21 años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 21 años quedó detenido luego de que la Policía le secuestrara más de medio kilo de marihuana y decenas de cigarrillos de fabricación casera en La Bebida, Rivadavia. El procedimiento fue llevado a cabo este lunes por efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste, mientras realizaban recorridas de prevención por calle Costa Canal, al norte de Avenida Ignacio de la Roza.

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    Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a un hombre sentado bajo un árbol, en el sector este del canal Céspedes, mientras aparentemente armaba cigarrillos de manera artesanal.

    Al ser entrevistado e identificado, el joven entregó voluntariamente un frasco de vidrio transparente con tapa azul que contenía una sustancia vegetal de color verde amarronado y fuerte olor característico. Además, entre sus pertenencias encontraron sedas blancas y varios cigarrillos a medio confeccionar con la misma sustancia.

    Las fuentes indicaron que durante el procedimiento el sujeto adoptó una actitud agresiva e insultó al personal policial.

    Ante la situación, se solicitó la intervención del Departamento Drogas Ilegales, cuyos efectivos realizaron las pruebas de campo y el pesaje del material secuestrado en la sede de la Comisaría 34ª.

    Como resultado de las pericias, se determinó que se trataba de 540 gramos de marihuana y 56 cigarrillos de fabricación casera elaborados con la misma sustancia.

    Por disposición de la Justicia Federal, el joven quedó a disposición de la investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

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