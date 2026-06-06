Los videos del violento enfrentamiento entre bandas en La Bebida: corridas y pedradas en plena madrugada

Un nuevo episodio de violencia se registró durante la madrugada de este sábado en La Bebida, departamento Rivadavia, donde grupos de jóvenes protagonizaron un enfrentamiento que quedó registrado en videos difundidos a través de las redes sociales.

Según relataron vecinos de la zona, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana del viernes en el Lote Hogar 25/41. Las imágenes muestran corridas por las calles internas del barrio y a un numeroso grupo de personas arrojándose piedras en medio de una tensa situación.

"Así son los enfrentamientos que se generan con los jóvenes en la madrugada del viernes. Las capturas enviadas por los vecinos muestran el momento exacto de los enfrentamientos. Este se dio puntualmente en el 25/41 sobre las 2 hs aproximadamente", señala el texto que acompaña la difusión de los videos.

En las grabaciones se observa a decenas de personas desplazándose por distintos sectores del barrio mientras intercambian agresiones. Los proyectiles impactan contra viviendas y vehículos estacionados, generando alarma entre los residentes que registraron la secuencia desde sus domicilios.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre personas detenidas o heridas como consecuencia del enfrentamiento. Sin embargo, los vecinos manifestaron su preocupación por la reiteración de este tipo de hechos durante los fines de semana y reclamaron una mayor presencia policial para prevenir nuevos incidentes.

Las imágenes volvieron a poner en foco la problemática de los enfrentamientos entre grupos de jóvenes en distintos sectores de La Bebida, una situación que, según denuncian los habitantes de la zona, se repite con frecuencia durante las madrugadas.