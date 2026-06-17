    • 17 de junio de 2026 - 16:36

    En Pocito, exitosa realización de la segunda fecha del Campeonato Sanjuanino

    La competencia se desarrolló en Pocito y también incluyó una nueva jornada del Campeonato de MX/ATV 2026.

    Segunda fecha. Por Pocito pasaron el Campeonato Sanjuanino de Automovilismo y también las Motos.

    Segunda fecha. Por Pocito pasaron el Campeonato Sanjuanino de Automovilismo y también las Motos.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El pasado fin de semana, Pocito fue escenario de la segunda fecha del Campeonato Sanjuanino de Automovilismo y de una nueva jornada válida por el Campeonato de MX/ATV 2026. La actividad reunió a pilotos de autos y motos de toda la provincia en un evento organizado por la Asociación Civil San Juan Deportes y Competencias.

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    Entre los protagonistas destacados estuvo Lisandro Sisterna, piloto sanjuanino que en los últimos años representó a la provincia en competencias internacionales de gran relevancia, como el Dakar y el Desafío Ruta 40, obteniendo importantes resultados.

    Además, el evento marcó el regreso a la actividad deportiva de Juan Pablo Sisterna, quien volvió a competir en una carrera de rally luego de 15 años de ausencia, generando gran expectativa entre los seguidores del automovilismo local.

    RESULTADOS POR CATEGORÍA

    250 CHINA

    1° – Nicolás Domínguez → 0:37:11,62

    2° – Juan Jonathan Sergi → 0:38:14,91

    3° – Nicolás Campillay → 0:40:24,47

    250 PREMIUM

    1° – Alan Gonzalo Atampiz → 0:32:30,98

    2° – Francisco Javier Chaparro → 0:37:11,90

    (En esta categoría solo aparecen dos participantes en la hoja.)

    VIEJA GENERACIÓN

    1° – Jonathan Rosales → 0:37:34,91

    2° – Víctor Mariano Camargo → 0:41:48,24

    (En esta categoría solo aparecen dos participantes en la hoja.)

    NUEVA GENERACIÓN

    1° – Jonathan Solís → 0:32:04,53

    2° – Vicente Canavá → 0:32:09,29

    3° – Enri Damián Santos → 0:32:55,50

    MOTOS Y CUATRIS

    KIDS

    1° – Fausto Bastante → Sin tiempo registrado

    2° – Francesco Marelli → Sin tiempo registrado

    MOTO JUNIOR

    1° – Felipe Canavá → 0:21:45,55

    2° – Lucas Villalba → 0:22:56,10

    3° – Isaac Rodríguez → 0:22:57,00

    CUATRI 450 OPEN

    1° – José Bastante → 0:37:36,76

    2° – Leonardo Altamirano → 0:29:20,66

    CUATRI 250 CHINO

    1° – Sergio Andrés Manrique → 0:51:07,09

    2° – Lucas Hernán Aguirre → Sin tiempo registrado

    3° – Carlos Atampiz → 0:00:00,00

    CUATRI 200 CHINO

    1° – Danilo Atencio → Sin tiempo registrado

    110 SEMI

    1° – Jonathan Guevara → 0:39:28,40

    2° – Lautaro Rodríguez → 0:51:26,91

    110 LIBRE

    1° – Daniel Alfredo Davighi → 0:31:07,55

    2° – Santiago Cuello → 0:26:15,21

    3° – Lucas Daniel Davighi → 0:00:00,00

    150 CHINA

    1° – Jonathan Solís → 0:36:08,55

    2° – Hernán Castro → 0:38:56,02

    3° – Alexis Espejo → 0:44:48,71

    200 CHINA

    1°– Sebastian Sitjar → 0:34:20,13

    2° – Alexander Oliva → 0:36:13,64

    3° – Edgard Vargas → 0:38:48,12

    250 CHINA

    1° – Nicolás Domínguez → 0:37:11,62

    2° – Juan Jonathan Sergi → 0:38:14,91

    3° – Nicolás Campillay → 0:40:24,47

    CLASE 4

    1° – Federico Saldívar → 00:39:59.783

    2° – Rodrigo Peralta → 00:43:40.352

    3° – Javier Gutiérrez → 00:58:42.118

    CLASE 5

    1° – Martín Claros → 00:38:22.474

    2° – Azzio Monti → 00:39:02.455

    3° – Juan P. Sisterna → 01:28:21.610

    CLASIFICACIÓN GENERAL

    1° – Roque López – Clase 6

    Tiempo total: 00:35:45.371

    2° – Hermes García – Clase 9

    Tiempo total: 00:36:07.275

    3° – Santiago García – Clase 6

    Tiempo total: 00:36:26.131

    CLASE 6

    1° – Roque López

    Tiempo total: 00:35:45.371

    2° – Santiago García

    Tiempo total: 00:36:26.131

    3° – Antonio López –

    Tiempo total: 00:28:43.748

    CLASE 9

    1° – Hermes García

    Tiempo total: 00:36:07.275

    2° – Federico Rodríguez – Vehículo Nº 27

    Tiempo total: 00:36:53.284

    3° – Antonio Paliano

    Tiempo total: 00:40:31.743

    CLASE 1

    1° – Ariel Cortez

    Tiempo total: 00:44:57.713

    2° – Juan Salva

    Tiempo total: 00:45:12.259

    3° – Enzo Mingolla – Vehículo Nº 23

    Tiempo total: 00:45:38.652

    CLASE 10

    1° – Lisandro Sisterna

    Tiempo total: 00:36:52.344

    2° – Pablo Mislisian

    Tiempo total: 00:37:56.050

    3° – Ulises Castillo

    Tiempo total: 00:56:51.390

    CLASE 2

    1° – Uriel Montenegro

    Tiempo total: 00:46:59.102

    2° – Oscar Villareal

    Tiempo total: 00:51:08.702

    3° – Leonel Castro

    Tiempo total: 01:32:22.827

    CLASE 3

    1° – Cristian Moreno

    Tiempo total: 00:41:58.205

    2° – Rodrigo Romero

    Tiempo total: 00:47:23.927

    3° – Juan Páez

    Tiempo total: 00:48:54.626

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