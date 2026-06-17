En Pocito, exitosa realización de la segunda fecha del Campeonato Sanjuanino

3° – Nicolás Campillay → 0:40:24,47
250 PREMIUM
1° – Alan Gonzalo Atampiz → 0:32:30,98
2° – Francisco Javier Chaparro → 0:37:11,90
(En esta categoría solo aparecen dos participantes en la hoja.)
VIEJA GENERACIÓN
1° – Jonathan Rosales → 0:37:34,91
2° – Víctor Mariano Camargo → 0:41:48,24
(En esta categoría solo aparecen dos participantes en la hoja.)
NUEVA GENERACIÓN
1° – Jonathan Solís → 0:32:04,53
2° – Vicente Canavá → 0:32:09,29
3° – Enri Damián Santos → 0:32:55,50
MOTOS Y CUATRIS
KIDS
1° – Fausto Bastante → Sin tiempo registrado
2° – Francesco Marelli → Sin tiempo registrado
MOTO JUNIOR
1° – Felipe Canavá → 0:21:45,55
2° – Lucas Villalba → 0:22:56,10
3° – Isaac Rodríguez → 0:22:57,00
CUATRI 450 OPEN
1° – José Bastante → 0:37:36,76
2° – Leonardo Altamirano → 0:29:20,66
CUATRI 250 CHINO
1° – Sergio Andrés Manrique → 0:51:07,09
2° – Lucas Hernán Aguirre → Sin tiempo registrado
3° – Carlos Atampiz → 0:00:00,00
CUATRI 200 CHINO
1° – Danilo Atencio → Sin tiempo registrado
110 SEMI
1° – Jonathan Guevara → 0:39:28,40
2° – Lautaro Rodríguez → 0:51:26,91
110 LIBRE
1° – Daniel Alfredo Davighi → 0:31:07,55
2° – Santiago Cuello → 0:26:15,21
3° – Lucas Daniel Davighi → 0:00:00,00
150 CHINA
1° – Jonathan Solís → 0:36:08,55
2° – Hernán Castro → 0:38:56,02
3° – Alexis Espejo → 0:44:48,71
200 CHINA
1°– Sebastian Sitjar → 0:34:20,13
2° – Alexander Oliva → 0:36:13,64
3° – Edgard Vargas → 0:38:48,12
250 CHINA
1° – Nicolás Domínguez → 0:37:11,62
2° – Juan Jonathan Sergi → 0:38:14,91
3° – Nicolás Campillay → 0:40:24,47
CLASE 4
1° – Federico Saldívar → 00:39:59.783
2° – Rodrigo Peralta → 00:43:40.352
3° – Javier Gutiérrez → 00:58:42.118
CLASE 5
1° – Martín Claros → 00:38:22.474
2° – Azzio Monti → 00:39:02.455
3° – Juan P. Sisterna → 01:28:21.610
CLASIFICACIÓN GENERAL
1° – Roque López – Clase 6
Tiempo total: 00:35:45.371
2° – Hermes García – Clase 9
Tiempo total: 00:36:07.275
3° – Santiago García – Clase 6
Tiempo total: 00:36:26.131
CLASE 6
1° – Roque López
Tiempo total: 00:35:45.371
2° – Santiago García
Tiempo total: 00:36:26.131
3° – Antonio López –
Tiempo total: 00:28:43.748
CLASE 9
1° – Hermes García
Tiempo total: 00:36:07.275
2° – Federico Rodríguez – Vehículo Nº 27
Tiempo total: 00:36:53.284
3° – Antonio Paliano
Tiempo total: 00:40:31.743
CLASE 1
1° – Ariel Cortez
Tiempo total: 00:44:57.713
2° – Juan Salva
Tiempo total: 00:45:12.259
3° – Enzo Mingolla – Vehículo Nº 23
Tiempo total: 00:45:38.652
CLASE 10
1° – Lisandro Sisterna
Tiempo total: 00:36:52.344
2° – Pablo Mislisian
Tiempo total: 00:37:56.050
3° – Ulises Castillo
Tiempo total: 00:56:51.390
CLASE 2
1° – Uriel Montenegro
Tiempo total: 00:46:59.102
2° – Oscar Villareal
Tiempo total: 00:51:08.702
3° – Leonel Castro
Tiempo total: 01:32:22.827
CLASE 3
1° – Cristian Moreno
Tiempo total: 00:41:58.205
2° – Rodrigo Romero
Tiempo total: 00:47:23.927
3° – Juan Páez
Tiempo total: 00:48:54.626