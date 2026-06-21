Luis Galeazzi en San Juan: "La IA es una realidad y hay que responder a este cambio"

El 26 de junio, el Auditorio Eloy Camus se convertirá en el epicentro de la innovación tecnológica con la llegada de "Hackeando San Juan: la IA y su aplicación en las empresas" , un foro pionero destinado a develar el impacto real y las múltiples soluciones que ofrece la Inteligencia Artificial (IA) para el desarrollo productivo local .

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Este espacio de vanguardia, impulsado por la Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CASETIC) y DIARIO DE CUYO , se desarrollará en el marco del prestigioso Ciclo Pilares , concebido con el objetivo de tender puentes entre el conocimiento técnico y el sector productivo de la región.

El esperado encuentro contará con la participación de Fredi Vivas y Luis Galeazzi , dos referentes en estrategias de digitalización global , quienes hablaron de la trascendencia de la IA en la actualidad y cómo esta herramienta ya está redefiniendo el sector productivo de manera transversal.

"Estamos todavía en una etapa embrionaria, pero la IA tiene una velocidad de innovación, de actualización tan fuerte, que hoy no se le ve límite en cuanto a su potencial", dijo Galeazzi, en un extenso diálogo con DIARIO DE CUYO. “ La tarea es descubrir la mejor forma para cada organización ”, apuntó, a modo de norte, el ex director ejecutivo de ARGENCON (entidad que nuclea a las principales empresas de la Economía del Conocimiento en Argentina) y una de las voces más influyentes y respetadas del ecosistema tecnológico corporativo nacional.

Impacto real en las organizaciones

Al analizar cómo la IA impacta en el tejido empresarial moderno, Galeazzi enfatizó en que "la posibilidad de aplicación de IA es tan transversal, tan general, que afecta todos los procesos y todas las decisiones. Entonces, es muy difícil acotar o tipificar para qué sirve, porque en realidad sirve para casi todo".

Sin embargo, en el marco de la aplicación corporativa, distinguió dos vertientes esenciales: "Una, la mejora de procesos, la eficiencia, la calidad, la velocidad. Ahí hay un margen de utilización, de ganancia muy fuerte. Y la otra, que yo diría que todavía es más importante, es la calidad de las decisiones", detalló. Según el experto, la IA permite que cualquier persona a cargo de una determinación cuente con mejor información y análisis, convirtiéndose en una aliada fundamental en todo lo que representa la inteligencia de la organización para posicionarse eficazmente en el mercado.

El ex director de ARGENCON aseguró que ya existen aplicaciones muy concretas en múltiples firmas, en el mundo científico, educativo y la medicina, evidenciando ventajas marcadamente consolidadas. Y subrayó que se impone su uso si se pretende alcanzar o sostener competitividad.

“Cada empresa, cada organización, vive en un entorno, en un mercado, en un sistema en el cual sus competidores ya la están usando, con lo cual, el que se quede atrasado va a pagar un precio, con toda seguridad", advirtió; y trasladó esta realidad al plano de los profesionales independientes: "Necesitamos empezar a usarla para mejorarnos nuestra actitud profesional, porque si no lo hacemos nosotros, otros vendrán y lo harán mejor que nosotros".

En un sistema en el cual sus competidores ya la están usando, con lo cual, el que se quede atrasado va a pagar un precio, con toda seguridad En un sistema en el cual sus competidores ya la están usando, con lo cual, el que se quede atrasado va a pagar un precio, con toda seguridad

El experto también incluyó al sector público en esta realidad: "En principio, las prestaciones de los servicios públicos pueden ser mejoradas muy fuertemente con IA, con lo cual también los gobiernos tienen esa demanda".

La formación: una materia urgente

Frente a este escenario, Galeazzi hizo un llamado a la acción inmediata para no perder terreno en un escenario cada vez más global. "Cuanto antes se aprenda a usarla, mejor, porque esta es una herramienta que mejora con el uso. Uno aprende a usarla y aprende a sacarle provecho a medida que la va usando", aconsejó.

Por un lado, apuntó a la importancia de la formación en todos los ciclos de la educación, desde el primario hasta el universitario. “Es la demanda más urgente que hay en este momento”, señaló. “Es muy importante que el sistema educativo adopte la IA dentro de su pedagogía. Tiene que enseñar a usar inteligencia artificial y los docentes tienen que aprender a usarla”.

Como ejemplo, ponderó la iniciativa de Tucumán: “Ya creó un sistema y lidera un esfuerzo para que todo maestro y profesor conozca la inteligencia artificial y pueda usarla. Es el paso previo a que la pedagogía mejore".

En el marco de las empresas, y también del sector público, comentó que “uno ve que la dirección está en otra cosa, mientras los empleados ya están usándola a nivel individual, están experimentando con eso. Eso está mal. Además de capacitar al personal, el uso de la IA tendría que ser promovido e integrarse en un modelo general para esa organización”.

El dilema de las PyMEs argentinas: lo urgente vs lo importante

Frente al complejo escenario económico que atraviesa el entramado empresarial en Argentina, donde las PyMEs enfrentan otros desafíos, Galeazzi fue tajante: "Que lo urgente no mate lo importante".

El especialista reconoció las severas dificultades que experimenta el sector menor de la producción nacional, pero advirtió que la inacción no es viable. "Es cierto que hay urgencias en toda la vida empresarial y sobre todo en las PyMEs, que están apretadas, pero también Hay que verlo como una oportunidad, no como una amenaza", puntualizó.

Es cierto que hay urgencias en toda la vida empresarial y sobre todo en las PyMEs, que están apretadas, pero también Hay que verlo como una oportunidad, no como una amenaza Es cierto que hay urgencias en toda la vida empresarial y sobre todo en las PyMEs, que están apretadas, pero también Hay que verlo como una oportunidad, no como una amenaza

"Si no encuentro la forma de usar esto, esto me va a penalizar, y no va a pasar tanto tiempo. Sí, tiene algún sentido de ‘drama’, en el sentido de que hay poco tiempo para reaccionar", alertó el referente, contextualizando que este reto coincide con un cambio “muy agresivo y positivo” en la matriz productiva de San Juan. “La IA es una realidad y hay que responder a este cambio. El sistema productivo y el sistema educativo tienen que responder a este cambio. Quien no entienda cuál es la nueva plataforma, se va a quedar afuera", declaró.

Miedos y costo social

Consultado sobre el temor al desplazamiento laboral en una coyuntura compleja, Galeazzi admitió con honestidad que toda mutación de esta magnitud arrastra consecuencias: "Es cierto que hay algunos puestos de trabajo que desaparecen. Y lo peor que puede hacerse es negarlo", dijo; y comparó este quiebre con las revoluciones industriales del pasado. "La única diferencia es que, esta vez, la velocidad de cambio es mayor y el impacto es inmediato, por eso es que hay esa sensación de estrés", analizó.

"Más miedo debería dar negarlo. La única forma positiva de transitar esta experiencia es aceptarla y trabajar en ese sentido para hacer de la IA una herramienta, una capacidad adicional, no un enemigo", aseveró.

El ser humano: principio y fin

A modo de conclusión, pero también de premisa, remarcó que la responsabilidad del uso de la Inteligencia Artificial “siempre, pero siempre” deberá quedar en manos del ser humano.

“La IA es un auxiliar tremendo, sí, pero una herramienta, un instrumento que nos ayuda a hacer mejor las cosas. No se puede pensar en una delegación total. No podemos decir ‘la Inteligencia Artificial decidió esto’, no, no. Es “la IA me propone esto. Ahora yo voy a ver cómo lo uso, si lo acepto o no lo acepto’”, resaltó el especialista.

“Es decir, ese resguardo de la responsabilidad personal tiene que quedar muy claro: en primera y en última instancia estará siempre el ser humano, como destinatario de los resultados de la Inteligencia Artificial y como responsable”, concluyó.

En primera y en última instancia estará siempre el ser humano, como destinatario de los resultados de la Inteligencia Artificial y como responsable En primera y en última instancia estará siempre el ser humano, como destinatario de los resultados de la Inteligencia Artificial y como responsable

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“Hackeando San Juan - IA aplicada a las empresas”