Parque de Mayo: los nuevos espacios de servicio ya presentan un 30% de avance en la construcción

El Gobierno de San Juan avanza con la remodelación integral del Sector 2 del Parque de Mayo , uno de los pulmones verdes emblemáticos de la provincia. En este marco, los trabajos enfocados en la construcción de los nuevos edificios de servicio ya alcanzaron un avance físico cercano al 30%, marchando de acuerdo a los plazos previstos por las autoridades

Con esta intervención el Ministerio de Infraestructura busca modernizar y jerarquizar la infraestructura existente, reemplazando las instalaciones antiguas por estructuras mucho más cómodas, accesibles y funcionales. El objetivo principal es optimizar la experiencia diaria de los miles de vecinos, turistas, deportistas y familias que eligen este espacio público para el esparcimiento y la vida al aire libre.

La obra contempla la edificación de dos nuevos núcleos de servicios que se instalarán en puntos neurálgicos y de alto tránsito dentro del predio. El primero de ellos, denominado Núcleo 1 , se está construyendo directamente frente al sector del lago, exactamente sobre el emplazamiento donde funcionaba el antiguo edificio.

Por su parte, el Núcleo 2 se ubica sobre la calle 25 de Mayo. A diferencia del anterior, este bloque se ejecuta en un terreno contiguo al actual. Esta decisión logística responde a la necesidad de no interrumpir los servicios actuales : los baños antiguos seguirán operativos para el público mientras avance la nueva construcción. Una vez que el flamante edificio quede completamente inaugurado y habilitado, se procederá a la demolición de la estructura vieja.

Diseño, dimensiones y comodidades

Ambos edificios fueron diseñados bajo una misma línea arquitectónica pensada para integrarse armónicamente con el entorno natural del parque. La construcción combina técnicas mixtas, utilizando el sistema tradicional para los espacios cubiertos y estructuras metálicas modernas para resolver las áreas semicubiertas.

Cada uno de estos núcleos contará con una superficie cubierta y semicubierta cercana a los 180 metros cuadrados, lo que se traduce en una intervención global de aproximadamente 357 metros cuadrados de nueva infraestructura para el Parque de Mayo.

Con el fin de concentrar y eficientizar la atención al visitante, cada módulo unificará los siguientes servicios:

Sanitarios públicos modernos para damas y caballeros.

Sanitarios completamente adaptados para personas con movilidad reducida.

Espacio exclusivo para la instalación de un kiosco o puesto de expendio.

Depósito interno destinado al guardado de herramientas y tareas de mantenimiento general.

Dependencias especiales vinculadas a la seguridad y vigilancia del predio.

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Estado actual de los trabajos

De acuerdo con los últimos relevamientos e inspecciones en el lugar, las tareas civiles se desarrollan de manera simultánea en ambos frentes de obra. Tras haber completado las bases y las fases iniciales de albañilería, los obreros se concentran actualmente en el montaje de las estructuras metálicas principales y en las tareas de colocación de carpinterías en los dos edificios.

Al tratarse de una construcción que incorpora elementos prefabricados y metálicos en sus cubiertas, se espera que el ritmo de ejecución mantenga una buena dinámica en las próximas semanas.

Una transformación integral del Sector 2

La edificación de estos núcleos de servicio no es un hecho aislado, sino que forma parte de un ambicioso proyecto de remodelación del Sector 2 del Parque de Mayo. Este plan maestro integral financiado con fondos provinciales se estructura en tres grandes componentes: la renovación total del lago, la recuperación y puesta en valor del tradicional trencito infantil, y la mencionada construcción de los nuevos núcleos de servicios.

A través de este plan de inversión, el Estado provincial apunta a fortalecer el rol social del parque, dotándolo de instalaciones de calidad que acompañen las nuevas demandas recreativas y deportivas de la comunidad sanjuanina.