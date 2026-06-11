'Stunt Bike Santa Lucía': llega la rodada juvenil con competencias de trucos, ferias y música en vivo

La pasión por las dos ruedas tendrá su gran cita en San Juan. El próximo lunes 15 de junio , se realizará el "Stunt Bike Santa Lucía" , un evento pensado exclusivamente para que los jóvenes apasionados de las bicicletas se encuentren, compartan y demuestren sus habilidades en un entorno seguro y organizado. Se desarrollará en la Plaza de Santa Lucía .

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La propuesta promete una tarde a puro movimiento, combinando el deporte urbano, la concientización vial, el cuidado del medio ambiente y el entretenimiento técnico y musical.

La jornada comenzará con una gran concentración a las 15:00 horas en un punto emblemático de la Ciudad de San Juan: el Monumento al Deporte , ubicado en el Parque de Mayo (intersección de calles Urquiza y San Luis).

Desde allí, los participantes iniciarán una bicicleteada recreativa con destino final en la Plaza de Santa Lucía , espacio que se transformará en el epicentro de todas las actividades, exhibiciones y competencias programadas para el resto de la tarde.

Los artesanos de Santa Lucía también estarán presentes en la jornada de 'Stunt Bike Santa Lucía'.

Requisitos y recomendaciones para los participantes

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes y el correcto desarrollo de la rodada, el municipio de Santa Lucía estableció una serie de pautas estrictas:

Edad: El evento es exclusivo para mayores de 16 años.

El evento es exclusivo para mayores de 16 años. Seguridad e hidratación: Es obligatorio asistir con casco y se recomienda llevar una botella con agua para mantenerse hidratados.

Es obligatorio asistir con y se recomienda llevar una para mantenerse hidratados. Inscripción previa: Para poder participar y ser parte de las actividades, la inscripción es obligatoria. Los interesados deben registrar sus datos completando el siguiente formulario digital: https://forms.gle/aEXabXzdzxBAmUPn8.

Competencias de destreza: ¿Quién tiene la mejor técnica?

Uno de los platos fuertes de la tarde serán los desafíos y concursos, donde los ciclistas locales podrán medirse en diferentes categorías evaluadas por su complejidad y originalidad. Habrá premios y reconocimientos para:

Mejor wheelie (circular en bici en una rueda).

(circular en bici en una rueda). Mejor truco.

Mejor bicicleta personalizada (tuning y estética de la bici).

(tuning y estética de la bici). Carrera lenta (una prueba de equilibrio extremo donde gana el último en llegar sin tocar el suelo).

Una tarde con actividades para todos los gustos

Más allá de las competencias de stunt, la Plaza de Santa Lucía ofrecerá un despliegue integral para toda la comunidad que se acerque a disfrutar de la siesta sanjuanina. La grilla incluye:

Deporte extremo: Exhibición profesional de BMX y Freestyle.

Exhibición profesional de BMX y Freestyle. Formación y talleres: Charlas interactivas sobre seguridad vial y talleres abiertos de mantenimiento básico de bicicletas.

Charlas interactivas sobre seguridad vial y talleres abiertos de mantenimiento básico de bicicletas. Conciencia social: Espacios dedicados a la educación ambiental.

Espacios dedicados a la educación ambiental. Comunidad y economía: Feria de emprendedores jóvenes locales.

Feria de emprendedores jóvenes locales. Show en vivo: Ambientación musical constante con DJs en vivo, concursos y sorteos entre los presentes.

El "Stunt Bike Santa Lucía" se perfila como el evento sobre ruedas del año para la juventud sanjuanina, uniendo el deporte urbano con la convivencia ciudadana. Prepará tu bici, ponete el casco y no te quedes afuera de una jornada inolvidable.