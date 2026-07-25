Cayó el segundo acusado de balear a dos hermanos en Villa El Pino: estaba oculto en un monoambiente de Santa Lucía

El hombre, de 33 años, tenía pedido de captura por un violento ataque a tiros ocurrido en mayo. Fue detenido durante un allanamiento y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación por el ataque a balazos contra dos hermanos en Villa El Pino sumó un nuevo avance este viernes con la detención de un hombre de 33 años que permanecía prófugo desde fines de mayo. El sospechoso fue localizado en un departamento de Santa Lucía, donde, según la investigación, se ocultaba para evitar ser capturado.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División UFI Genérica junto con personal del GERAS. El allanamiento se realizó en un monoambiente ubicado sobre el lateral de la Avenida de Circunvalación, en la intersección con Hipólito Yrigoyen, en Santa Lucía.

Allí fue detenido Díaz Mazzacan, quien tenía un pedido de captura vigente en el marco de una causa por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

El ataque a tiros en Villa El Pino El hecho investigado ocurrió el 27 de mayo de 2026, alrededor de las 17.30. De acuerdo con la investigación, dos hermanos de 26 y 28 años llegaban a su vivienda en Villa El Pino cuando fueron sorprendidos por tres hombres.

En ese momento, los agresores efectuaron varios disparos. Uno de los hermanos recibió un balazo en la espalda, mientras que el otro fue herido en el abdomen. Ambos proyectiles quedaron alojados en sus cuerpos, por lo que las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Rawson, donde debieron ser intervenidas quirúrgicamente.