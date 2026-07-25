    • 25 de julio de 2026 - 09:53

    Cayó el segundo acusado de balear a dos hermanos en Villa El Pino: estaba oculto en un monoambiente de Santa Lucía

    El hombre, de 33 años, tenía pedido de captura por un violento ataque a tiros ocurrido en mayo. Fue detenido durante un allanamiento y quedó a disposición de la Justicia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por el ataque a balazos contra dos hermanos en Villa El Pino sumó un nuevo avance este viernes con la detención de un hombre de 33 años que permanecía prófugo desde fines de mayo. El sospechoso fue localizado en un departamento de Santa Lucía, donde, según la investigación, se ocultaba para evitar ser capturado.

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    El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División UFI Genérica junto con personal del GERAS. El allanamiento se realizó en un monoambiente ubicado sobre el lateral de la Avenida de Circunvalación, en la intersección con Hipólito Yrigoyen, en Santa Lucía.

    Allí fue detenido Díaz Mazzacan, quien tenía un pedido de captura vigente en el marco de una causa por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

    En ese momento, los agresores efectuaron varios disparos. Uno de los hermanos recibió un balazo en la espalda, mientras que el otro fue herido en el abdomen. Ambos proyectiles quedaron alojados en sus cuerpos, por lo que las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Rawson, donde debieron ser intervenidas quirúrgicamente.

    Tras el ataque, los presuntos autores escaparon y permanecieron prófugos mientras avanzaba la investigación judicial.

    Ya había otro detenido

    Las tareas investigativas y de vigilancia permitieron identificar a los sospechosos y avanzar con las capturas. Fuentes policiales recordaron que otro de los acusados, Rodríguez, ya había sido detenido el 17 de julio durante un allanamiento realizado en el Asentamiento Santa Bárbara, en Capital.

    Con la captura de Díaz Mazzacan, la causa continúa su curso judicial. El detenido quedó alojado en la Comisaría 5ª y permanecerá a disposición de la UFI interviniente hasta la audiencia de formalización.

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