    • 27 de mayo de 2026 - 23:44

    Tensión en Trinidad: balearon a dos hermanos en un presunto ajuste de cuentas en la Villa El Pino

    Dos sujetos en moto abrieron fuego contra las víctimas en inmediaciones de calle Pueyrredón y Pedro Álvarez. Ambos heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson.

    Hospital Rawson 27-03-26
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento episodio armado ocurrió durante la tarde de este miércoles en inmediaciones de calles Pueyrredón y Pedro Álvarez, donde dos hermanos resultaron heridos de arma de fuego tras ser atacados por sujetos que se movilizaban en motocicleta.

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    Según informaron fuentes policiales, las víctimas fueron identificadas como Jesús Enzo Tornello y Xavier Emanuel Tornello, quienes recibieron varios disparos y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Rawson en un vehículo particular.

    El hecho fue reportado cerca de las 18:20 por el jefe de la Comisaría 3ª, comisario inspector Ibáñez, quien indicó que, de acuerdo a las primeras averiguaciones, los agresores serían de apellido Rodríguez. Uno de los presuntos atacantes habría sido identificado como Leonardo Rodríguez.

    En el lugar del ataque trabajó personal policial que preservó la escena y halló una vaina servida calibre 9 milímetros, elemento que será incorporado a la investigación.

    La hermana de las víctimas, Pierina Tornello, de 30 años, aportó datos sobre los supuestos autores del ataque, mientras que desde la Unidad Fiscal de Investigación Genérica, a cargo del ayudante fiscal Juan Mattar, se dispusieron diversas medidas investigativas.

    Entre ellas, se ordenó la presencia de efectivos en el Hospital Rawson para entrevistar a los damnificados y constatar su estado de salud, además de la intervención de Criminalística y la toma de declaraciones testimoniales a familiares y posibles testigos del hecho.

    Por el momento, las circunstancias que desencadenaron el ataque son materia de estudio. La investigación está a cargo de los fiscales Adrián Riveros y Eliana Rosa.

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