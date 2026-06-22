De los tutoriales de YouTube a generar "Creaciones del Corazón", la historia de Romina Castro

Autodidacta, inquieta, curiosa y activa. Así se podría definir a Romina Castro , una emprendedora sanjuanina de Capital que, si bien desde hace tiempo cuenta con suproyecto "Creaciones del Corazón", hace poco menos de un año sumó un producto novedoso, artesanal, elegante y auténtico: la cestería nórdica. Con presencia en distintas ferias y eventos, su puesto nunca pasa desapercibido.

La cestería nórdica es una técnica de confección artesanal y moderna que utiliza cordón de algodón tejido. Por medio de distintas espirales y con ayuda de la costura, se pueden crear objetos rígidos pero flexible, siendo una técnica muy popular para la decoración estilo escandinava.

Romina comenzó con su emprendimiento en 2023, cuando comenzó a elaborar objetos con resina epoxica. Primero fueron llaveros, luego apunto a kits para colocar en el baño o en la cocina, y durante el año pasado comenzó a analizar en opciones que sirvieran para acompañar su propuesta, brindarle un valor agregado. Fue así que en agosto del año pasado se topó con la técnica que hoy en día domina con una destreza que parece nata.

“Tenía muchas ganas de avanzar porque antes hacía resina. Entonces decidí hacer cestas para el baño hasta que me pude comprar mi maquinita y hago este trabajo. La técnica la aprendí viendo videos de YouTube. Se podría decir que soy una autodidacta. Nunca me enseñaron a coser, así que he aprendido siempre viendo videos”, comenta orgullosa Castro.

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El desafío de ser autodidacta no es solo que todo es a prueba y error sin nadie que acompañe el proceso; sino que además Romina comenta que muchos de los videos que encontraba mostraban parte del proceso y luego el producto terminado, por lo que mucho de los conocimientos que tiene los fue desarrollando sola. Sobre este punto, destacó: “Es cuestión de práctica, de no desistir y seguir adelante, que esa era mi idea, salir adelante”.

Misma gama de colores, distintos diseños y productos originales, la propuesta de Romina Castro

Creaciones del Corazón, el nombre del emprendimiento de la sanjuanina, destaca primero por la novedad, y también por la posibilidad que habilita al poder armar combos con los mismos productos que elabora. Sucede que se maneja en una misma gama de colores, pasando por el celeste, el marrón, amarillo y blanco.

Al respecto, Castro comenta que lo positivo es que una persona puede pasar y llevarse un par de individuales y la próxima vez sumar un cesto para el pan, y así ir armando la decoración con colores que vayan a tono con la decoración de cualquier hogar.

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Dentro de las propuestas que ofrecen se encuentran individuales, cestos para el pan, kits para el baño, sombreros y hasta carteras con unos diseños increíbles y únicos. “Como es todo hecho a mano, no hay ningún producto parecido al otro. Con las carteras, por ejemplo, no vuelvo a hacer el mismo color, ni el mismo diseño”, precisó.

Donde encontrar a Creaciones del Corazón, de Romina Castro

La emprendedora, que está inscripta entre los feriantes de la Municipalidad de la Capital, tiene activa participación en distintas ferias que se realizan en la provincia, entre ellas, la que se realiza de manera habitual en el Paseo de Las Palmeras, cerca del Monumento al Deporte, en el Parque de Mayo.

Para quienes deseen conocer en detalle los productos que realiza como también hacer algún pedido personalizado, se pueden comunicar con Romina por medio de la cuenta de Instagram del emprendimiento @ _creacionesdelcorazon_