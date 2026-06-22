Una sanjuanina creó un dulce de leche endulzado con jugo de uva y apuesta a revolucionar el mercado saludable

Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento con apenas 300 frascos de mermelada producidos en un año, hoy se transformó en una empresa sanjuanina que distribuye alimentos saludables en distintos puntos del país. Y ahora suma un nuevo desafío: un dulce de leche elaborado con una fórmula poco habitual en el mercado argentino.

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La creadora es Ana Vera , ingeniera en alimentos egresada de la Universidad Nacional de San Juan y propietaria de Naturel Gourmet , una firma instalada en Chimbas que desde hace 16 años elabora mermeladas reducidas en calorías y endulzadas con jugo concentrado de uva.

El nuevo producto mantiene esa misma filosofía. Se trata de un dulce de leche sin azúcar agregada, que reemplaza los edulcorantes artificiales por jugo concentrado de uva rectificado , un derivado del mosto al que se le elimina el color y el sabor característicos del vino para conservar únicamente los azúcares naturales de la fruta.

"Existen dulces de leche sin azúcar, pero la mayoría están endulzados con stevia, sucralosa u otros edulcorantes. Nosotros logramos hacerlo de una forma mucho más natural", explicó Vera. "Existen dulces de leche sin azúcar, pero la mayoría están endulzados con stevia, sucralosa u otros edulcorantes. Nosotros logramos hacerlo de una forma mucho más natural", explicó Vera.

Cuando Ana puso en marcha la fábrica, el mercado de los alimentos saludables estaba lejos de tener el protagonismo actual. Su objetivo era desarrollar un producto innovador que le permitiera diferenciarse de las mermeladas tradicionales.

Tras investigar distintas alternativas, encontró una receta española de frutas untables elaboradas con jugo de uva y comenzó a adaptarla a la realidad argentina. "Todos hacían mermeladas. Yo necesitaba algo distinto", recuerda.

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La apuesta dio resultado. Con el tiempo, sus productos comenzaron a ganar espacio entre consumidores que buscaban opciones más naturales y también entre personas con necesidades alimentarias específicas.

Actualmente, las mermeladas de Naturel Gourmet son aptas para diabéticos, celíacos y veganos, además de ser libres de sellos frontales por sus bajos niveles de azúcares añadidos y calorías.

image Ana Vera, creadora de las mermeladas endulzadas con jugo de uva.

Del laboratorio a toda la Argentina

La empresa comercializa sus productos en San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Misiones, La Pampa y Buenos Aires, entre otras provincias.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. Ana comenzó prácticamente sola, trabajando desde una pequeña planta y elaborando apenas unos cientos de frascos por año. Con el crecimiento de la demanda fue incorporando equipamiento industrial, ampliando la capacidad productiva y sumando personal. Hoy la firma emplea a seis personas y continúa desarrollando nuevos productos.

"Empecé sola porque quería tener mi propia empresa. Siempre me gustó el mundo empresarial y demostrar que uno puede crear trabajo, no solamente buscar empleo", cuenta. "Empecé sola porque quería tener mi propia empresa. Siempre me gustó el mundo empresarial y demostrar que uno puede crear trabajo, no solamente buscar empleo", cuenta.

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El respaldo de los consumidores diabéticos

Uno de los aspectos que más destacan en la empresa es la respuesta de quienes consumen sus productos. Años atrás, algunas de sus mermeladas fueron sometidas a pruebas junto a la Liga Argentina de Protección al Diabético. Los análisis permitieron comprobar que podían ser consumidas por personas con diabetes dentro de una alimentación controlada.

Desde entonces, los testimonios de clientes se multiplicaron. "Muchos nos escriben para contarnos que consumen nuestras mermeladas y que no les generan alteraciones en los niveles de azúcar", señala Vera, quien enfatiza que promueve esa alimentación saludable en su marido y sus tres hijos.

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Un mercado que crece

La empresaria considera que el consumidor actual está mucho más informado que hace una década y presta cada vez más atención a los ingredientes que aparecen en las etiquetas. Por eso cree que productos como el nuevo dulce de leche tienen un fuerte potencial de crecimiento.

"Hoy la gente busca alimentos más naturales y entiende mejor qué está consumiendo. Hay un mercado cada vez más grande para este tipo de productos", afirma. "Hoy la gente busca alimentos más naturales y entiende mejor qué está consumiendo. Hay un mercado cada vez más grande para este tipo de productos", afirma.

Mientras continúa al frente de la empresa y de sus tareas como docente y coordinadora de vinculación en el Instituto Superior de Tecnologías, Ana ya piensa en nuevos desarrollos.

Pero por estas horas todas las miradas están puestas en el lanzamiento que acaba de concretar: un dulce de leche endulzado con jugo de uva, nacido en San Juan y con el objetivo de abrirse paso en un segmento cada vez más demandado por los consumidores que buscan opciones más saludables.