La intimidad de la Scaloneta: Dibu Martínez compartió imágenes del asado que disfrutó el plantel

El arquero de la Albiceleste difundió la tradicional comida que realiza la delegación antes de cada partido.

Mientras la Selección argentina se prepara para afrontar un nuevo compromiso en el Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a mostrar detalles de la vida cotidiana del plantel fuera de la cancha. El arquero compartió imágenes de un asado realizado en la concentración y dejó ver el buen clima que reina dentro del grupo dirigido por Lionel Scaloni.

A través de sus redes sociales, el marplatense publicó fotos y videos del encuentro, en el que participaron varios futbolistas del seleccionado. Entre risas y momentos de distensión, los jugadores aprovecharon una jornada libre para compartir una comida típica argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2068161311477833805&partner=&hide_thread=false “¿DÓNDE ESTÁ EL NUTRÍ? TODO LIGHT HOY”.



Dibu Martínez y el asado de Selección. pic.twitter.com/Gm18uD2LVb — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 20, 2026

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la descripción elegida por Martínez para acompañar la publicación. El arquero definió el menú como un asado "todo light", en tono humorístico, mientras mostraba distintos cortes de carne y otras opciones preparadas para la ocasión.

La reunión se dio en medio de la concentración mundialista, donde el cuerpo técnico busca combinar la exigencia deportiva con espacios de relajación que ayuden a fortalecer la convivencia del grupo. Desde la obtención del título en Qatar 2022, este tipo de encuentros se transformaron en una costumbre habitual dentro del seleccionado.