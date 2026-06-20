    • 20 de junio de 2026 - 09:32

    La intimidad de la Scaloneta: Dibu Martínez compartió imágenes del asado que disfrutó el plantel

    El arquero de la Albiceleste difundió la tradicional comida que realiza la delegación antes de cada partido.

    Asado de la Scaloneta.

    Asado de la Scaloneta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mientras la Selección argentina se prepara para afrontar un nuevo compromiso en el Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a mostrar detalles de la vida cotidiana del plantel fuera de la cancha. El arquero compartió imágenes de un asado realizado en la concentración y dejó ver el buen clima que reina dentro del grupo dirigido por Lionel Scaloni.

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    A través de sus redes sociales, el marplatense publicó fotos y videos del encuentro, en el que participaron varios futbolistas del seleccionado. Entre risas y momentos de distensión, los jugadores aprovecharon una jornada libre para compartir una comida típica argentina.

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    Uno de los detalles que más llamó la atención fue la descripción elegida por Martínez para acompañar la publicación. El arquero definió el menú como un asado "todo light", en tono humorístico, mientras mostraba distintos cortes de carne y otras opciones preparadas para la ocasión.

    La reunión se dio en medio de la concentración mundialista, donde el cuerpo técnico busca combinar la exigencia deportiva con espacios de relajación que ayuden a fortalecer la convivencia del grupo. Desde la obtención del título en Qatar 2022, este tipo de encuentros se transformaron en una costumbre habitual dentro del seleccionado.

    Con el equipo enfocado en los próximos desafíos del certamen, las imágenes difundidas por Dibu reflejaron un plantel unido y distendido, que intenta mantener el equilibrio entre la presión de la competencia y los momentos de camaradería fuera del campo de juego.

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