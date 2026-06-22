Ovaciones para Messi y una fiesta albiceleste: la pasión mundialista se adueñó de un colegio sanjuanino

La pasión por la Selección Argentina se trasladó este lunes a las aulas del Colegio Mercedario de Rivadavia , donde los alumnos del nivel secundario vivieron una jornada cargada de emoción, aprendizaje y compañerismo durante el segundo partido de la Scaloneta en el Mundial.

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Con mucha algarabía y entusiasmo, los estudiantes siguieron el encuentro en el SUM de la institución , alentando desde el primer minuto en un ambiente que por momentos se asemejó al de una verdadera cancha de fútbol. Cantos, aplausos, cornetas y gritos acompañaron cada jugada de la Selección en una mañana diferente para toda la comunidad educativa.

La experiencia tuvo un significado especial para los alumnos, ya que es la primera vez que viven un Mundial en las aulas del nivel secundario. Esto se debe a que dicho nivel fue inaugurado en 2024, por lo que muchos de los jóvenes no habían tenido la oportunidad de compartir un evento deportivo de estas características dentro de la institución.

Pero la propuesta fue mucho más allá de ver un partido. Los cursos de 1° a 3° año prepararon distintas exposiciones relacionadas con la Copa del Mundo y se dividieron en grupos para abordar diversas temáticas. Un curso realizó una presentación sobre la historia de los mundiales, mientras que otro destacó aspectos culturales de los países participantes. La feria mundialista culminó con una reflexión sobre la importancia de la nacionalidad, las banderas y los símbolos patrios.

La jornada comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y continuó con una fervorosa bienvenida a los jugadores de la Selección. Entre los más aplaudidos estuvieron Enzo Fernández y Rodrigo De Paul. Los varones demostraron una marcada admiración por Fernández, mientras que las chicas hicieron sentir su entusiasmo por De Paul. Sin embargo, el jugador más ovacionado fue, una vez más, Lionel Messi . Del otro lado, Australia no contó con la simpatía del público estudiantil y recibió algunos abucheos durante la presentación.

La organización también preparó diversas sorpresas para los estudiantes. Al ingresar al SUM, los chicos descubrieron que debajo de sus sillas había números para participar de sorteos. Entre los premios se entregaron banderines, porras, cornetas, vinchas, cuellitos, vasos, stickers y hasta camisetas de la Selección.

Además, el curso que realizó la mejor exposición en la feria mundialista fue premiado con pelotas, mientras que el grupo con asistencia perfecta también recibió un reconocimiento especial.

La directora de la institución, Eliana Leiva, explicó que el objetivo de la propuesta fue aprovechar el entusiasmo que genera el Mundial para fortalecer contenidos educativos. “La idea es contagiarnos del espíritu mundialista que viven los adolescentes, pero sin perder de vista nuestro horizonte educativo, trabajando conocimientos vinculados a la historia, la geografía, la tecnología y otras materias”, señaló.

Para llevar adelante la actividad trabajaron de manera conjunta docentes de distintas áreas, entre ellos el profesor de Historia, la profesora de Tecnología y las DAI que acompañan a los alumnos.

Una vez finalizado el encuentro, la jornada continuó con una merienda compartida. Los estudiantes disfrutaron de mate cocido antes de participar en un taller preparado especialmente para la ocasión. Desde la institución explicaron que, debido a la euforia generada por el partido, consideraron que no era el momento adecuado para desarrollar una clase tradicional.

Así, entre aprendizaje, premios, compañerismo y mucha pasión albiceleste, los alumnos del Colegio Mercedario vivieron una jornada inolvidable, donde el Mundial se convirtió en una herramienta para enseñar, compartir y fortalecer el sentido de pertenencia dentro de la comunidad educativa.

Más imágenes de los alumnos que vivieron el partido en el Colegio: