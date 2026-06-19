    • 19 de junio de 2026 - 14:12

    Luis Caputo opinó sobre el escándalo de la fake news sobre el padre de Messi e insultó a Florencia Peña

    El ministro de Economía recurrió a sus redes sociales y criticó con dureza la noticia difundida por la actriz. “Falta de profesionalismo total”, sentenció.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fuerte revuelo generado por la falsa noticia que Florencia Peña dio al aire en un canal de streaming sumó un nuevo capítulo en el plano político. Luego de que la conductora afirmara erróneamente en Luzu que Jorge Messi había fallecido, el ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a las repercusiones con un tajante descargo en sus redes sociales.

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    A través de su cuenta de X, el jefe de la cartera económica cruzó con dureza a la actriz: “Por respeto a Messi, su familia y los jugadores de la selección, dejemos de hablar de la bol... esta y volvamos a disfrutar del Mundial. Es solo una humilde sugerencia”.

    El descargo del funcionario se dio pocas horas después de lo ocurrido en El show del verano, ciclo que se emite por Luzu. “No quiero darles una mala noticia pero acaba de morir el papá de Messi”, había anunciado Peña al aire. Ante el shock generalizado en el estudio, minutos más tarde la producción tuvo que salir a aclarar que se trataba de un rumor sin confirmar y la conductora se vio obligada a pedir disculpas públicas.

    La situación no solo provocó el repudio inmediato en las redes, sino que generó una fuerte interna dentro del propio canal de streaming. Nicolás Occhiato, director del medio, se distanció de forma contundente a través de un comunicado: “Lo que acaba de suceder me indigna igual que a todos ustedes. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente”, advirtió.

    Por su parte, el entorno de Lionel Messi emitió un comunicado oficial aclarando que Jorge Messi, de 68 años, se encuentra bajo tratamiento médico con un pronóstico favorable, exigiendo al mismo tiempo “responsabilidad y prudencia” a los comunicadores.

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