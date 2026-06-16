Caputo confirmó el ingreso de Vicuña al RIGI: será la mayor inversión minera de la historia argentina

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó este martes que el Comité Evaluador aprobó el ingreso del proyecto de cobre Vicuña, ubicado en San Juan, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en lo que calificó como un paso clave para el desarrollo minero del país.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario destacó la magnitud de la iniciativa impulsada por las compañías BHP y Lundin, y aseguró que se trata de la mayor inversión minera de la historia argentina.

"El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI del proyecto de cobre Vicuña, en San Juan, desarrollado por BHP y Lundin", escribió Caputo.

Según detalló el ministro, el proyecto contempla una inversión inicial de 9.700 millones de dólares, aunque las estimaciones de las empresas involucradas indican que el monto total podría ascender a 18.000 millones de dólares a medida que avance su desarrollo.

IMPORTANTE! El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI del proyecto de cobre Vicuña, en San Juan, desarrollado por BHP y Lundin. Con una inversión inicial de USD 9.700 millones —que podría alcanzar los USD 18.000 millones según estimaciones de las compañías— se trata…

Caputo también resaltó la relevancia internacional de la iniciativa, al señalar que Vicuña se posiciona entre los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo.

Además del impacto en materia de inversiones, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el emprendimiento tendrá un fuerte efecto sobre la economía argentina. De acuerdo con las proyecciones oficiales, generará exportaciones por más de 2.600 millones de dólares anuales y permitirá la creación de más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

"Más inversión productiva, más trabajo y más crecimiento para los argentinos", concluyó el ministro en su mensaje.

La aprobación del ingreso al RIGI representa un nuevo impulso para la minería sanjuanina, uno de los sectores estratégicos de la economía provincial y una de las principales apuestas del Gobierno nacional para incrementar las exportaciones y la llegada de inversiones de gran escala.