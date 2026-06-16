    • 16 de junio de 2026 - 14:33

    Caputo confirmó el ingreso de Vicuña al RIGI: será la mayor inversión minera de la historia argentina

    El ministro de Economía anunció que el Comité Evaluador aprobó el ingreso del proyecto de cobre Vicuña, en San Juan, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La iniciativa prevé una inversión inicial de USD 9.700 millones y podría alcanzar los USD 18.000 millones.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó este martes que el Comité Evaluador aprobó el ingreso del proyecto de cobre Vicuña, ubicado en San Juan, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en lo que calificó como un paso clave para el desarrollo minero del país.

    Leé además

    José Luis Morea, de Vicuña, sobre la polémica licitación.

    Modulos chinos para el campamento de Vicuña: la minera habló por primera vez luego de la polémica y pidió debatir la competitividad nacional
    Empresas locales pidieron tener más información sobre las licitaciones y Vicuña pidió que se mantengan actualizados en el sistema online. 

    Minería en Iglesia: tras la tormenta PowerChina, Vicuña y proveedores definieron pautas de trabajo

    Por Carolina Putelli

    A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario destacó la magnitud de la iniciativa impulsada por las compañías BHP y Lundin, y aseguró que se trata de la mayor inversión minera de la historia argentina.

    "El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI del proyecto de cobre Vicuña, en San Juan, desarrollado por BHP y Lundin", escribió Caputo.

    Según detalló el ministro, el proyecto contempla una inversión inicial de 9.700 millones de dólares, aunque las estimaciones de las empresas involucradas indican que el monto total podría ascender a 18.000 millones de dólares a medida que avance su desarrollo.

    Embed

    Caputo también resaltó la relevancia internacional de la iniciativa, al señalar que Vicuña se posiciona entre los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo.

    Además del impacto en materia de inversiones, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el emprendimiento tendrá un fuerte efecto sobre la economía argentina. De acuerdo con las proyecciones oficiales, generará exportaciones por más de 2.600 millones de dólares anuales y permitirá la creación de más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

    "Más inversión productiva, más trabajo y más crecimiento para los argentinos", concluyó el ministro en su mensaje.

    La aprobación del ingreso al RIGI representa un nuevo impulso para la minería sanjuanina, uno de los sectores estratégicos de la economía provincial y una de las principales apuestas del Gobierno nacional para incrementar las exportaciones y la llegada de inversiones de gran escala.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Aula híbrida de la Escuela Técnica General Manuel Savio, Calingasta.

    Formación en territorio para una minería sustentable

    La Cámara Minera de San Juan respaldó el proyecto de Ley de Proveedores Mineros que envió el Ejecutivo a la Legislatura

    La Cámara Minera de San Juan respaldó el proyecto de Ley de Proveedores Mineros que envió el Ejecutivo a la Legislatura

    Orrego y autoridades de Glencore inauguraron dos puentes para potenciar el desarrollo productivo de la zona

    Calingasta: Orrego y autoridades de Glencore inauguraron dos puentes para potenciar el desarrollo productivo de la zona

    Vaca Muerta y la minería ya generan casi tantos dólares como el campo. Foto: Gentileza

    Motores del país: Vaca Muerta y la minería ya generan casi tantos dólares como el campo