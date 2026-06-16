    • 16 de junio de 2026 - 14:01

    Modulos chinos para el campamento de Vicuña: la minera habló por primera vez luego de la polémica y pidió debatir la competitividad nacional

    José Morea habló este martes sobre la polémica adjudicación al consorcio chino.

    José Luis Morea, de Vicuña, sobre la polémica licitación.

    José Luis Morea, de Vicuña, sobre la polémica licitación.

    Foto:

    La reciente adjudicación para construir los módulos habitacionales del proyecto minero Vicuña encendió las alarmas en el sector de proveedores locales. Es que el contrato quedó en manos de un consorcio integrado por las firmas asiáticas PowerChina y Beijing Chengdong, junto a la santafesina RAFA S.A., lo que generó un fuerte debate debido a la importación de las estructuras desde China.

    Leé además

    caputo confirmo el ingreso de vicuna al rigi: sera la mayor inversion minera de la historia argentina

    Caputo confirmó el ingreso de Vicuña al RIGI: será la mayor inversión minera de la historia argentina
    Empresas locales pidieron tener más información sobre las licitaciones y Vicuña pidió que se mantengan actualizados en el sistema online. 

    Minería en Iglesia: tras la tormenta PowerChina, Vicuña y proveedores definieron pautas de trabajo

    Las críticas de los proveedores mineros no tardaron en multiplicarse, coincidiendo con la expectativa por el tratamiento en Diputados del proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero y Empleo Local.

    Ante este escenario, el director de la compañía, José Morea, aprovechó un agasajo a periodistas para poner paños fríos, aclarar los alcances reales de la contratación y explicar que la obra adjudicada corresponde únicamente a una fracción del futuro complejo. Según detalló, se trata de la primera de cuatro licitaciones previstas para completar la infraestructura que albergará a miles de trabajadores. “Vale la pena aclarar que es solamente por el 25%. Es la primera de cuatro licitaciones respecto a la construcción de este campamento”, señaló.

    Lejos de esquivar la polémica, el director de Vicuña invitó a reflexionar sobre las asimetrías que sufren los proveedores argentinos a la hora de presentarse a compulsas de esta escala frente a corporaciones extranjeras.

    “Deberíamos preguntarnos por qué los actores argentinos no pueden ser más competitivos a la hora de liderar consorcios y cuál es la matriz impositiva u otros impedimentos de la cadena de valor que no les permiten ser igual de competitivos que las empresas internacionales”, expresó Morea, declaraciones difundidas por el sitio 0264 Noticias.

    Asimismo, Morea llevó tranquilidad a la provincia al asegurar que la empresa exigirá a los adjudicatarios la máxima absorción de trabajadores de la zona, garantizando que el impacto económico principal permanezca en la región.

    “Esperamos, así como le pedimos a todos nuestros contratistas, que se maximice el empleo local en ese proceso. En definitiva, la gran mayoría del valor de ese contrato y de los puestos de trabajo que se generen quedarán en San Juan”, indicó.

    El cronograma hacia el 2030

    Respecto a los plazos, el ejecutivo argumentó que la celeridad para adjudicar este primer módulo habitacional era clave para blindar los objetivos macro del proyecto minero, cuya meta final es comenzar a producir el primer concentrado de cobre en 2030.

    “Era necesario avanzar con la construcción de este primer módulo lo antes posible para no comprometer el cronograma del proyecto. Esto permitirá que los sanjuaninos y argentinos puedan beneficiarse de la producción de cobre tan temprano como en 2030”, sostuvo.

    Finalmente, desde la conducción del proyecto enfatizaron que el verdadero desafío de cara a las tres etapas licitatorias restantes será trabajar a contrarreloj para fortalecer la competitividad de las cadenas de valor locales, permitiéndoles disputar y liderar los contratos venideros en igualdad de condiciones.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Aula híbrida de la Escuela Técnica General Manuel Savio, Calingasta.

    Formación en territorio para una minería sustentable

    La Cámara Minera de San Juan respaldó el proyecto de Ley de Proveedores Mineros que envió el Ejecutivo a la Legislatura

    La Cámara Minera de San Juan respaldó el proyecto de Ley de Proveedores Mineros que envió el Ejecutivo a la Legislatura

    Orrego y autoridades de Glencore inauguraron dos puentes para potenciar el desarrollo productivo de la zona

    Calingasta: Orrego y autoridades de Glencore inauguraron dos puentes para potenciar el desarrollo productivo de la zona

    Vaca Muerta y la minería ya generan casi tantos dólares como el campo. Foto: Gentileza

    Motores del país: Vaca Muerta y la minería ya generan casi tantos dólares como el campo