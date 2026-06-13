Minería en Iglesia: tras la tormenta PowerChina, Vicuña y proveedores definieron pautas de trabajo

El sector minero, incluyendo a operadoras y proveedores vivió días de tensión luego de que se conociera que una de las licitaciones previstas para 2026 de Vicuña quedó para dos empresas, una de ellas extranjera. Tras esta decisión, que fue poco antes de que ingresara la ley de desarrollo local a Diputados, se reunieron tres cámaras empresarias locales con la operadora, en una reunión clave.

El encuentro, según los asistentes que representan a la cadena de valor sanjuanina, tuvo un balance positivo. Lograron poner sobre la mesa sus pedidos y necesidades y la minera, que se mostró ágil en recibirlos, escuchó los reclamos y abrió la puerta a algunas mejoras en la forma de trabajo, aunque sin compromisos concretos por el momento.

Tras la reunión, el clima, al menos entre quienes estuvieron presentes, marcó una baja en la tensión que se había acumulado. De cara a lo que se viene las empresas sanjuaninas podrían tener respuesta a uno de los pedidos que venían haciendo: mayor previsibilidad para tener tiempo de prepararse.

Los presentes en la reunión fueron los referentes de CASEMI (Cámara de Servicios Mineros), la Unión Industrial de San Juan y CAMARCO (Cámara Argentina de la Construcción). No fue una convocatoria que empezara Vicuña, sino que estas tres entidades solicitaron el espacio de diálogo a través de una nota, confirmó el presidente de la primera de las tres, Juan Pablo Delgado.

“Decidimos hace tiempo trabajar en conjunto y por eso hicimos el pedido y en poco tiempo la empresa minera nos recibió. Estuvieron presentes los encargados de compras, de comunicación y Norma Ramiro, directora de Asuntos Corporativos”, explicó el empresario. Para el referente de CASEMI, esto fue una buena señal porque se abrió un canal de diálogo con los responsables directos.

El primer planteo que hicieron los sanjuaninos tuvo que ver con la licitación en la que se vio favorecida PowerChina. Esta fue para la construcción de 2.500 módulos habitacionales que serán parte del campamento de mayor tamaño del proyecto minero. El concurso de precios lo ganó la firma china, asociada con la santafesina RAFA.

La minera explicó por qué se definió de esta manera la licitación, señalando que tuvo que ver con los precios y también los aspectos técnicos de la obra que necesitarán hacer. La diferencia entre la propuesta 100% nacional y la chino/argentina era de un 35% del precio, ya que la que ganó ofreció un precio de 52 millones de dólares mientras la otra pedía 70 millones de dólares.

Si bien los empresarios locales entendieron la diferencia, plantearon su postura en dos aspectos: la capacidad local para alcanzar precios de China y la oportunidad perdida de encontrar un socio sanjuanino.

En el primer punto, Leonardo de la Vega, de la UISJ, explicó que es complejo para la industria local que se les exija pelear con valores del mercado asiático. “La única forma de competir es con la voluntad de que se tome al recurso local, aunque sea en algunos casos más caros”, señaló el empresario.

Delgado sumó que se deben abrir oportunidades para que las firmas locales puedan asociarse con estos gigantes productivos, para que parte de las obras, aunque tengan participación extranjera, se haga de forma local. “Lo que planteamos es que tiene que ser a través del asociativismo, no solo de conformar la cadena de valor como contratistas de los proveedores”, señaló.

Es que si bien PowerChina se comprometió a comprar a empresas sanjuaninas y contratar trabajadores locales, desde las cámaras de la provincia quieren tener una participación más activa en los procesos.

Un paso más a saber qué es lo que necesitará Vicuña

Durante la reunión los empresarios locales pidieron nuevamente conocer con mayor anticipación cuáles serán las licitaciones que se vienen y detalles de las mismas. Esto, explicaron, es clave par que busquen prepararse para la demanda o incluso avanzar en asociaciones con otras empresas.

“Desde Vicuña nos explicaron que todavía no tienen un plan de inversión tan claro, porque están todavía en preconstrucción y porque todavía resta que se apruebe la decisión final de inversión y el RIGI”, detalló Delgado. Aun así, el empresario dijo que hay “buena intención por parte de la empresa de mantener el diálogo y poder darnos más información cuando sea posible”.

A su vez, en el encuentro la minera explicó a los empresarios que es clave que se mantengan actualizados a través de la plataforma de proveedores Achilles, que es donde no solo Vicuña buscará posibles proveedores, sino que también es a lo que recurrirán las ganadoras de licitaciones para buscar suministros locales.

Si bien quedaron temas abiertos, los empresarios aseguraron que fue “una buena reunión, lo que hacía falta después de lo que pasó con la licitación a PowerChina”. A partir de ahora, aseguraron, las tres cámaras seguirán trabajando en conjunto y esperan tener un diálogo fluido con la empresa, para evitar otra tormenta como la que provocó este contrato.