Formación en territorio para una minería sustentable

San Juan cumple 464 años con una historia ligada al trabajo, la producción y la capacidad de proyectarse. Hoy, esa construcción también se refleja en políticas que preparan a la provincia para lo que viene y que entienden a la minería como una herramienta de desarrollo con impacto real en el territorio.

La Cámara Minera de San Juan respaldó el proyecto de Ley de Proveedores Mineros que envió el Ejecutivo a la Legislatura

En esa línea, la Dirección de Desarrollo Minero Sustentable del Ministerio de Minería de San Juan consolidó durante 2025 un modelo de gestión basado en tres pilares: formación y desarrollo de capacidades, desarrollo territorial y social, y fortalecimiento productivo e infraestructura. Bajo ese esquema, los fondos mineros se orientaron de manera directa a ampliar oportunidades educativas, productivas y sociales en los departamentos mineros.

Una de las expresiones más concretas de ese enfoque es Aulas Híbridas , un proyecto interinstitucional entre el Ministerio de Minería, el Ministerio de Educación, la UCC y la UNSJ, creado para acercar tecnicaturas universitarias a los departamentos de influencia minera. En 2025, la iniciativa contó con una inversión de $372.050.000 , alcanzó a 300 estudiantes y sostiene cuatro carreras en funcionamiento: Administración de Empresas, Desarrollo de Software, Procesamiento de Minerales y Operaciones de Mina.

En 2026, esa apuesta tiene continuidad con la ampliación del proyecto a más departamentos mineros y con la incorporación de nuevos estudiantes de Sarmiento, Ullum, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil e Iglesia, con una inversión de $1.070.000.000.

La expansión incluye la construcción de nuevas aulas híbridas, que se suman a las ya existentes en la provincia, y la puesta en marcha de cuatro nuevas carreras: Marketing Digital y Seguridad Ambiental, dictadas por la UCCuyo, e Industria Alimentaria y Mantenimiento de Maquinaria Pesada, a cargo de la UNSJ.

Hoy 616 alumnos de los departamentos mineros se encuentran estudiando tecnicaturas universitarias a través de las aulas hibridas. A eso se suman convenios con la Universidad de Curtin y con empresas como Sandvik y Finning, orientados a fortalecer la formación técnica, la investigación aplicada, las prácticas profesionalizantes y la vinculación con la industria.

Así, la minería sustentable se traduce en hechos concretos que fortalecen las bases del desarrollo provincial. En una provincia que piensa a largo plazo, la minería no es el destino: es la palanca que impulsa procesos capaces de dejar capacidad instalada, arraigo y más oportunidades en el territorio.

Llevar educación superior a los departamentos mineros no solo amplía el acceso a la formación, sino que también favorece el arraigo, prepara perfiles estratégicos y genera condiciones para que el crecimiento y las oportunidades queden en San Juan. En el aniversario de su fundación, la provincia vuelve a poner en evidencia que construir futuro también es sembrar conocimiento en el presente.