Formación en territorio para una minería sustentable

San Juan cumple 464 años con una historia ligada al trabajo, la producción y la capacidad de proyectarse. Hoy, esa construcción también se refleja en políticas que preparan a la provincia para lo que viene y que entienden a la minería como una herramienta de desarrollo con impacto real en el territorio.
En esa línea, la Dirección de Desarrollo Minero Sustentable del Ministerio de Minería de San Juan consolidó durante 2025 un modelo de gestión basado en tres pilares: formación y desarrollo de capacidades, desarrollo territorial y social, y fortalecimiento productivo e infraestructura. Bajo ese esquema, los fondos mineros se orientaron de manera directa a ampliar oportunidades educativas, productivas y sociales en los departamentos mineros.
Una de las expresiones más concretas de ese enfoque es Aulas Híbridas, un proyecto interinstitucional entre el Ministerio de Minería, el Ministerio de Educación, la UCC y la UNSJ, creado para acercar tecnicaturas universitarias a los departamentos de influencia minera. En 2025, la iniciativa contó con una inversión de $372.050.000, alcanzó a 300 estudiantes y sostiene cuatro carreras en funcionamiento: Administración de Empresas, Desarrollo de Software, Procesamiento de Minerales y Operaciones de Mina.
En 2026, esa apuesta tiene continuidad con la ampliación del proyecto a más departamentos mineros y con la incorporación de nuevos estudiantes de Sarmiento, Ullum, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil e Iglesia, con una inversión de $1.070.000.000.
La expansión incluye la construcción de nuevas aulas híbridas, que se suman a las ya existentes en la provincia, y la puesta en marcha de cuatro nuevas carreras: Marketing Digital y Seguridad Ambiental, dictadas por la UCCuyo, e Industria Alimentaria y Mantenimiento de Maquinaria Pesada, a cargo de la UNSJ.
Hoy 616 alumnos de los departamentos mineros se encuentran estudiando tecnicaturas universitarias a través de las aulas hibridas. A eso se suman convenios con la Universidad de Curtin y con empresas como Sandvik y Finning, orientados a fortalecer la formación técnica, la investigación aplicada, las prácticas profesionalizantes y la vinculación con la industria.
Así, la minería sustentable se traduce en hechos concretos que fortalecen las bases del desarrollo provincial. En una provincia que piensa a largo plazo, la minería no es el destino: es la palanca que impulsa procesos capaces de dejar capacidad instalada, arraigo y más oportunidades en el territorio.
Llevar educación superior a los departamentos mineros no solo amplía el acceso a la formación, sino que también favorece el arraigo, prepara perfiles estratégicos y genera condiciones para que el crecimiento y las oportunidades queden en San Juan. En el aniversario de su fundación, la provincia vuelve a poner en evidencia que construir futuro también es sembrar conocimiento en el presente.