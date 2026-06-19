Milei tiene un nuevo vocero presidencial: el economista Adrián Ravier

El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de las redes, tras reunirse con Javier Milei en Olivos

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El Gobierno designó hoy a Adrián Ravier como nuevo vocero Presidencial, según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión en la residencia de Olivos junto al presidente Javier Milei.

“Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, sostuvo el funcionario.

Adrián Osvaldo Ravier es un economista, que fue electo para ser diputado nacional por la provincia de La Pampa en el periodo 2025-2029. Es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y académico asociado al Instituto Cato. Es director de la Fundación Faro, el laboratorio de ideas de La Libertad Avanza.

Durante su carrera académica, Ravier fue docente en universidades como la UBA, ESEADE, UCES, Universidad del Salvador (USAL) y la Universidad Católica Argentina (UCA). También fue profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) en 2012. Actualmente, enseña Macroeconomía en UCEMA y Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPAM). En el ámbito de posgrado, dicta teoría monetaria y ciclos económicos en la UFM y la Universidad de las Hespérides.

En su trayectoria profesional, fue premiado por instituciones como el Ludwig von Mises Institute, el Institute for Humane Studies y la Mont Pelerin Society, donde fue galardonado por su ensayo “La globalización y la paz”. Ha trabajado como investigador en diversos centros, incluyendo el Centro Friedman Hayek de UCEMA y la Fundación Friedrich A. von Hayek.