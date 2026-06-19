Javier Milei recibió a Manuel Adorni en medio de la tensión por la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El Presidente mantuvo un encuentro con su jefe de Gabinete en la Quinta de Olivos, mientras crecen las repercusiones políticas y judiciales en torno a la investigación sobre su patrimonio.

El presidente Javier Milei recibió este viernes a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos en un gesto que fue interpretado como una nueva muestra de respaldo político al jefe de Gabinete, quien atraviesa un momento de fuerte presión por la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

La reunión se produjo en medio de una semana marcada por novedades judiciales y cuestionamientos de distintos sectores políticos. En los últimos días, la investigación volvió a cobrar impulso tras la aparición de nuevos elementos vinculados a declaraciones patrimoniales y movimientos económicos que son analizados por la Justicia.

Pese a las críticas y a los pedidos de explicaciones provenientes de la oposición y de algunos espacios aliados al Gobierno, Milei volvió a mostrarse alineado con su funcionario de máxima confianza. No es la primera vez que el mandatario lo respalda públicamente frente a las denuncias y sospechas que pesan sobre él.

La causa judicial busca determinar si existe correspondencia entre el patrimonio declarado por Adorni y sus ingresos, además de analizar distintas operaciones económicas que quedaron bajo la lupa de los investigadores. El caso generó un fuerte impacto político y derivó en reclamos para que el funcionario dé explicaciones sobre su situación patrimonial.