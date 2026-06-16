Una encuesta reveló quién ganaría en un hipotético balotaje entre Milei y Bullrich o Kicillof

El presidente Javier Milei derrotaría en un hipotético balotaje tanto a Patricia Bullrich , a la que le saca 14 puntos de ventaja, como a Axel Kicillof, aunque el gobernador bonaerense quedó solo a 1,2% de distancia, dentro de lo que se considera empate técnico o margen de error .

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Así lo revela un muestreo sobre intención de voto realizado entre el 25 y el 31 de mayo por la empresa RDT Consultores, que abarcó un universo de 1.665 casos en todo el país, y que presenta un margen de error de 3% en más o en menos.

La firma mendocina, según los datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas , mostró que en un “mano a mano” entre Milei y Bullrich el presidente quedaría 14 puntos por delante , aunque en este caso ambos quedan por debajo del voto en blanco , elegido por quienes nunca los votarían.

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Según el sondeo, en una primera vuelta Milei queda primero con un 28,8% , con una importante ventaja sobre Kicillof, que esta segundo con un 16,6%, aunque la muestra incluye a otros tres precandidatos del peronismo que, en caso de sumarse al gobernador, lo dejarían en 24%, a cuatro puntos del Presidente.

Las otras tres opciones peronistas puestas a consideración de los encuestados reunieron 7,4 puntos y correspondieron a Sergio Massa con 5,6%; Juan Grabois con un 1,3% y Sergio Uñac con 0,5%.

Sin embargo, para la encuesta de RDT el tercer lugar detrás de Milei y Kicillof fue para "Un candidato de un espacio nuevo y diferente", que fue la opción elegida por un 12,5% de los consultados.

El resto de la lista fue ocupado del cuarto puesto en adelante por Myriam Bregman con un 6,6%, Victoria Villarruel con un 4,8%; en blanco con 12,8% y no sabe con 10,5%.

En cuanto a un hipotético balotaje contra Bullrich el mandatario obtiene 14 puntos de ventaja, con un 28,4% contra 14,4%, aunque en este caso el porcentaje más alto lo tuvo el voto en blanco, con 43,9%, lo que indica un alto rechazo hacia el espacio oficialista en un importante sector de los encuestados.

En el otro hipotético balotaje medido en el muestreo, en un mano a mano contra Kicillof, Milei está arriba por 1,2% (dentro del margen de error) por 36% contra 34,8, con un 18,3% de voto en blanco y 10,9% de quienes no saben.

La consultora destaca, sin embargo, que en la medición anterior realizada en abril, el mismo balotaje entre el presidente y el gobernador, daba vencedor al primero por 4,4%, por lo que la distancia en un mes se achicó en más de 3 puntos.

En su informe escrito, y en alusión al balotaje entre Milei y Bullrich, la consultora mendocina sostiene que "no parece haber margen para dos ofertas pro mercado competitivas al mismo tiempo”.

“Cuando Milei y Bullrich compiten dentro del mismo cuadrante, Milei retiene dos de cada tres votos de ese universo y Bullrich queda como una opción relevante, pero subordinada electoralmente".