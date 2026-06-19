La mamá de Messi le contestó a Florencia Peña tras el escándalo por la fake news y le hizo un pedido

La madre de Lionel Messi salió al cruce luego del escándalo por la falsa información sobre la salud de Jorge Messi y pidió mayor responsabilidad a la hora de difundir contenidos sensibles.

En medio de la fuerte polémica que se generó tras la difusión de una fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, la madre del capitán de la Selección argentina, Celia Messi, decidió pronunciarse públicamente y responderle a Florencia Peña.

El episodio ocurrió durante una emisión en vivo de un programa de streaming, donde se dio por cierta una información que luego fue desmentida por la propia familia Messi, que aclaró que Jorge Messi se encuentra con vida y bajo seguimiento médico.

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Luego del escándalo mediático y las disculpas posteriores de la conductora, Celia Messi expresó su malestar por la situación y pidió mayor responsabilidad en el manejo de la información, especialmente cuando se trata de temas sensibles vinculados a la salud de personas y figuras públicas.

Sin entrar en confrontaciones directas, la madre del futbolista apuntó a la necesidad de “cuidar las palabras” y evitar la difusión de rumores sin confirmar, en un contexto donde el tema generó repercusión nacional e internacional.