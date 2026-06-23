Rivadavia: rehacen el techo y baños de una unión vecinal clave por las actividades que brinda a la comunidad

Es la Unión Vecinal del Barrio Frondizi donde el municipio de Rivadavia lleva a cabo una obra integral de mejoras.

El municipio de Rivadavia continúa con su plan de recuperación, puesta en valor y construcción de espacios comunitarios en el departamento. En este marco, se están llevando a cabo importantes obras de infraestructura en la Unión Vecinal del Barrio Frondizi, una institución clave para el encuentro, la recreación y la contención de los vecinos de la zona.

Los trabajos, que comenzaron hace aproximadamente entre diez y quince días, marchan de acuerdo a los plazos previstos y apuntan a una remodelación general y profunda del edificio, el cual presentaba el desgaste lógico del paso del tiempo y del uso constante por parte de la comunidad.

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, recorrió las obras en la Unión Vecinal del Barrio Frondizi. (Gentileza) La importancia de la puesta a punto de la sede de esta institución radica en las actividades que la misma ofrece a la comunidad como la Escuelita de Fútbol para niños de 5 a 13 años o el bailoterapia para personas mayores, disciplinas que en los últimos tiempos se vieron limitadas por las condiciones edilicias.

Obras del municipio de Rivadavia Desde la comuna informaron que las tareas planificadas abarcan mejoras integrales tanto en el interior como en el exterior del establecimiento. Entre las obras más importantes se destaca el arreglo del techo, una intervención fundamental para solucionar problemas de filtraciones, como así también la refacción y el acondicionamiento de las paredes que se encontraban deterioradas.

A esto se le suma un trabajo de pintura en todo el predio, lo que permitirá renovar por completo la imagen de la institución. Asimismo, los sanitarios están siendo intervenidos de forma particular para garantizar una correcta higiene, comodidad y funcionalidad para quienes asisten diariamente a realizar diversas actividades.