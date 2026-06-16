    • 16 de junio de 2026 - 10:05

    Rivadavia: el municipio avanza con operativos integrales de limpieza los fines de semana

    Este fin de semana pasado, los trabajos del municipio de Rivadavia se concentraron en zonas de La Bebida y Marquedaso.

    Rivadavia afianza los trabajos de limpieza y mantenimiento con los operativos integrales los fines de semana.

    Rivadavia afianza los trabajos de limpieza y mantenimiento con los operativos integrales los fines de semana.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Rivadavia continúa consolidando su nuevo esquema de servicios públicos con un fuerte despliegue territorial. Bajo la premisa de transformar la fisonomía urbana del departamento, este último fin de semana se llevaron a cabo intensos operativos integrales de limpieza y mantenimiento en zonas de La Bebida y Marquesado. Esto fue en el marco del programa Rivadavia en Acción.

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    La gran novedad de estas jornadas radica en un giro histórico para la administración local: la eliminación de las viejas "guardias mínimas" durante los días no laborables. A partir de este mes, los sábados, domingos y feriados se activan operativos a gran escala con el objetivo de que el departamento comience la semana en óptimas condiciones.

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    Este fin de semana, los operativos integrales de limpieza que realiza Rivadavia se concentraton en La Bebida y Marquesado.

    Este fin de semana, los operativos integrales de limpieza que realiza Rivadavia se concentraton en La Bebida y Marquesado.

    "Anteriormente, los fines de semana se trabajaba con guardias reducidas. Desde este mes en adelante, todos los fines de semana se activarán estos operativos integrales. La finalidad es clara: que el lunes el departamento esté brillando de limpio", explicaron desde la comuna.

    Un despliegue de más de 100 trabajadores en Rivadavia

    El nuevo diseño de servicios cubre de manera rotativa y permanente las cinco grandes zonas que componen el departamento: Sur, Norte, Centro, Marquesado y La Bebida.

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    El plan de contingencia y mantenimiento de los domingos cuenta ahora con un despliegue de más de 100 trabajadores municipales abocados exclusivamente a la vía pública. Las tareas principales que ejecutan las cuadrillas operativas incluyen:

    • Limpieza y saneamiento general: Barrido y puesta en valor de espacios públicos, plazas y accesos.
    • Recolección de residuos verdes: Retiro masivo de ramas y hojas, tareas que se acoplan a la temporada de poda.
    • Levantamiento de escombros: Despeje de arterias principales y calles internas de los distritos para mejorar la circulación y la seguridad vial.

    Con este nuevo ritmo de trabajo, el municipio busca erradicar los puntos críticos de acumulación de residuos y garantizar que el mantenimiento llegue a cada rincón de los distritos, transformando el fin de semana en un período de máxima actividad operativa.

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