Rivadavia: el municipio avanza con operativos integrales de limpieza los fines de semana

Este fin de semana pasado, los trabajos del municipio de Rivadavia se concentraron en zonas de La Bebida y Marquedaso.

Rivadavia afianza los trabajos de limpieza y mantenimiento con los operativos integrales los fines de semana.

Rivadavia continúa consolidando su nuevo esquema de servicios públicos con un fuerte despliegue territorial. Bajo la premisa de transformar la fisonomía urbana del departamento, este último fin de semana se llevaron a cabo intensos operativos integrales de limpieza y mantenimiento en zonas de La Bebida y Marquesado. Esto fue en el marco del programa Rivadavia en Acción.

La gran novedad de estas jornadas radica en un giro histórico para la administración local: la eliminación de las viejas "guardias mínimas" durante los días no laborables. A partir de este mes, los sábados, domingos y feriados se activan operativos a gran escala con el objetivo de que el departamento comience la semana en óptimas condiciones.

rivadavia Este fin de semana, los operativos integrales de limpieza que realiza Rivadavia se concentraton en La Bebida y Marquesado. (Gentileza)

"Anteriormente, los fines de semana se trabajaba con guardias reducidas. Desde este mes en adelante, todos los fines de semana se activarán estos operativos integrales. La finalidad es clara: que el lunes el departamento esté brillando de limpio", explicaron desde la comuna.

Un despliegue de más de 100 trabajadores en Rivadavia El nuevo diseño de servicios cubre de manera rotativa y permanente las cinco grandes zonas que componen el departamento: Sur, Norte, Centro, Marquesado y La Bebida.