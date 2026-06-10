    • 10 de junio de 2026 - 10:16

    Rivadavia más cerca de la comunidad: mañana inauguran las nuevas oficinas de Atención al Vecino

    Estas dependencias del municipio de Rivadavia funcionarán en horario de corrido para comodidad de la gente.

    Rivadavia inagura mañana las nuevas oficinas de Atención al Cliente.

    Rivadavia inagura mañana las nuevas oficinas de Atención al Cliente.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de agilizar los trámites y brindar respuestas más rápidas a la comunidad, el municipio de Rivadavia inaugura mañana jueves 11 de junio las nuevas dependencias de Atención al Vecino. El flamante espacio fue diseñado especialmente para ofrecer mayor comodidad tanto a los ciudadanos que se acercan a realizar consultas como al personal que allí se desempeña.

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    Las flamantes oficinas están ubicadas estratégicamente al lado del edificio municipal, justo en el espacio donde anteriormente funcionaban los cajeros automáticos del Banco San Juan.

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    Las nuevas oficinas de Atenci&oacute;n al Vecino en Rivadavia funcionr&aacute;n de lunes a domingos en horario de corrido.

    Las nuevas oficinas de Atención al Vecino en Rivadavia funcionrán de lunes a domingos en horario de corrido.

    Horario corrido en las nuevas oficinas de Rivadavia

    Una de las principales novedades de este servicio es su amplio esquema de atención, pensado para adaptarse a los tiempos de la gente. Las dependencias funcionarán de corrido, cubriendo incluso los días sábados y domingos:

    • Lunes a viernes: de 7 a 19.
    • Sábados y domingos: de 9 a 21.

    ¿Qué trámites y consultas se podrán realizar?

    El nuevo centro de atención funcionará como un nexo directo entre el municipio y los residentes del departamento, centralizando las siguientes tareas:

    • Gestión de reclamos: Recepción formal de quejas, pedidos, reclamos y sugerencias.
    • Inicio de expedientes: Entrega de la folletería y los formularios necesarios para dar inicio a trámites administrativos.
    • Orientación interna: Guía y asesoramiento para la realización de gestiones dentro del municipio.
    • Información pública: Datos detallados sobre los servicios municipales vigentes, cronogramas y programas comunales.

    Con esta inauguración, la gestión municipal busca dar un salto de calidad en la atención al público, reduciendo los tiempos de espera y garantizando una escucha activa los siete días de la semana.

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