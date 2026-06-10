Rivadavia más cerca de la comunidad: mañana inauguran las nuevas oficinas de Atención al Vecino

Estas dependencias del municipio de Rivadavia funcionarán en horario de corrido para comodidad de la gente.

Con el objetivo de agilizar los trámites y brindar respuestas más rápidas a la comunidad, el municipio de Rivadavia inaugura mañana jueves 11 de junio las nuevas dependencias de Atención al Vecino. El flamante espacio fue diseñado especialmente para ofrecer mayor comodidad tanto a los ciudadanos que se acercan a realizar consultas como al personal que allí se desempeña.

Las flamantes oficinas están ubicadas estratégicamente al lado del edificio municipal, justo en el espacio donde anteriormente funcionaban los cajeros automáticos del Banco San Juan.

image Las nuevas oficinas de Atención al Vecino en Rivadavia funcionrán de lunes a domingos en horario de corrido. (Gentileza) Horario corrido en las nuevas oficinas de Rivadavia Una de las principales novedades de este servicio es su amplio esquema de atención, pensado para adaptarse a los tiempos de la gente. Las dependencias funcionarán de corrido, cubriendo incluso los días sábados y domingos:

Lunes a viernes: de 7 a 19.

de 7 a 19. Sábados y domingos: de 9 a 21. ¿Qué trámites y consultas se podrán realizar?

El nuevo centro de atención funcionará como un nexo directo entre el municipio y los residentes del departamento, centralizando las siguientes tareas: