Enseña peluquería, lleva 40 años haciendo la misma receta y se consagró campeona del dulce de membrillo 2026

El pasado 5 de junio se realizó el IX Concurso de Dulce de Membrillo Rubio , que además de revalorizar el producto orgullo de los sanjuaninos, busca premiar a la mejor propuesta. Tras una selección entre más de 70 muestras, Patricia Atampiz se consagró no solo como la mejor de su categoría, sino que además logró el mayor puntaje que brindó el jurado durante la actual edición, faltándole solo dos puntos para lograr una evaluación perfecta.

Patricia se presentó en la categoría Casero Familiar cuando descubrió que existía la opción. Ya había sido parte del concurso durante el año pasado, cuando se presentaron con la institución educativa en la que es docente y obtuvieron el tercer puesto. “Este año nos volvimos a presentar, y como vi la categoría casero familiar me animé a presentarme, pero no esperaba nada de lo que sucedió luego”, comenta aun sorprendida en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Oriunda de Rivadavia, Patricia enseña práctica de peluquería en la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Domingo Vallvé, ubicada en Capital. Entre risas comenta que como peluquera es buena cocinera, y como cocinera es buena peluquera, ya que ambos oficios disputan su pasión.

Su vinculación con el dulce de membrillo va más allá de una simple receta y el hecho de preparar el manjar cada temporada. Detrás de cada bocado está el recuerdo de su madre, su legado y décadas de repetir una receta al punto tal de tenerla impregnada en la memoria.

Patricia y su relación con el dulce de membrillo, más allá que una preparación

Todo comenzó hace más de 40 años atrás, cuando la madre de Patricia realizaba año tras año dulce de membrillo para consumo familiar, receta que ella comenzó a aprender y a perfeccionar.

No sabe decir si su madre lo aprendió de algún familiar o vecino, pero sí recuerda de donde vino la enseñanza que ella incorporó. Una vez casada y con su madre mayor, Patricia tomó la posta y comenzó a elaborar el dulce, siguiendo las indicaciones y recordando cada temporada cómo lo hacia su mamá. “Como a toda la familia le gustaba y mi madre no tenía la fuerza para hacerlo, seguí haciendo el dulce yo”, asegura.

Al ser consultada sobre sus secretos, ese tips que le valió el primer lugar o aquel ingrediente que pudo hacer hecho la diferencia, Patricia simplemente respondió que ella solo se basó en la misma receta año tras año, sin nada extra más que potenciar el sabor de la fruta. Se califica como “metódica”, y argumenta que quizás es la disciplina que mantuvo durante tanto tiempo lo que la llevo casi sin quererlo a perfeccionar su técnica.

“Hago el tradicional dulce, todos los años de la misma manera, porque me han quedado grabadas las cantidades, el proceso, cómo debo rallar la fruta, el tiempo de cocción siempre mirando el reloj. No hay nada diferente a lo que puede hacer cualquier persona. Tal vez son los años de práctica”, comenta.

“Realmente no sé por qué ganó mi dulce”, un primer premio inesperado y la puerta abierta al emprendedurismo

Cuando Patricia tomó la decisión de presentarse con su dulce, si bien había un haz de esperanza de lograr algún reconocimiento, jamás imaginó que su propuesta iba a ser tan superadora. Sin embargo, supo 24 horas antes que una sorpresa la esperaba, ya que se comunicaron con ella desde la organización del evento para asegurar su presencia, señalando que iba a ser parte de los ganadores del concurso.

Asegura que es tan reservada que no compartió esa información hasta el día del evento. Ni siquiera a su familia le comentó que existía la posibilidad de ser premiada. “Como estábamos con la institución participando me dedique a mi función como docente”, asegura.

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La sorpresa no solo llegó cuando dijeron su nombre, siendo merecedora del primer lugar en la categoría Casero Familiar, sino que se potenció más al ver el puntaje. El dulce de Patricia había conquistado de tal forma el paladar de los jueces que logró 98 puntos sobre 100, siendo el puntaje más elevado de todas las categorías.

“De chiste en chiste les digo en la escuela que esto es para la jubilación, que ya tengo mi próximo emprendimiento, porque estoy pronta a jubilarme. La verdad es que me gustaría ofertar el dulce, lo pienso como próximo emprendimiento”, comenta la sanjuanina.

Patricia sin duda es el fiel ejemplo de que los reconocimientos llegan, aunque siempre hay que darle un empujoncito.

Cabe destacar que la elección del mejor dulce de membrillo de San Juan quedó en manos del jurado integrado por profesionales y especialistas del panel de Cata de Dulce de Membrillo del CRESA; perteneciente a la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo.