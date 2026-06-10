En San Juan se viene una jornada deportiva y solidaria protagonizada por los niños que practican hockey

Se trata del 'UVT Kids' que se realizará en San Juan el próximo sábado 13 de junio, para colaborar con la Fundación Solydar.

San Juan se prepara para vivir una jornada donde el deporte infantil y la solidaridad serán los grandes protagonistas. El próximo sábado 13 de junio se llevará a cabo el "UVT Kids", un encuentro infantil de hockey que este año tendrá como objetivo central colaborar con la Fundación Solydar bajo el lema "Abriguemos la esperanza desde el hockey".

La iniciativa forma parte del calendario anual de la Asociación de Hockey Sanjuanina, donde cada club asume la responsabilidad de organizar un evento provincial durante el año. En esta oportunidad, la Unión Vecinal de Trinidad (UVT) será la sede de una jornada participativa que reunirá a las categorías Sub 6, Sub 8 y Sub 10, congregando a niños y niñas de entre 5 y 10 años de todos los clubes y escuelas de la provincia.

image Estiman que más de 500 chicos de San Juan participarán del encuentro de hockey solidario.

El profesor Sergio Mañé, impulsor de la propuesta, explicó que para esta edición quisieron darle un giro diferente a la actividad habitual. "Conociendo la enorme tarea que realiza la Fundación Solydar de la mano de Susana Mercado, propuse que este año el encuentro tenga un fin participativo y netamente solidario. La subcomisión de hockey aprobó la idea de inmediato; estamos listos para despertar los corazones solidarios e inculcar con el ejemplo este valor en los más chicos", destacó el coordinador.

Las actividades y objetivos de este encuentro en San Juan La cita deportiva comenzará a las 9 de la mañana en las instalaciones de la UVT y se extenderá hasta las 13. Los organizadores estiman una concurrencia que superará ampliamente los 500 niños. Al tratarse de un encuentro de carácter formativo y recreativo, la premisa fundamental es que todos jueguen, se diviertan y aprendan a disfrutar y compartir en equipo, dejando de lado la presión del resultado.