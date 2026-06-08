    • 8 de junio de 2026 - 17:53

    Intentó robar en una vivienda de Rivadavia, fue retenido por un vecino y recibió un año de prisión efectiva

    El acusado fue sorprendido cuando escapaba con herramientas sustraídas de una casa del barrio Lote Los Andes 3 en Rivadavia.

    tribunales rejas preso 02 728x546.webp
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de un robo agravado en grado de tentativa ocurrido en el departamento Rivadavia. La sentencia fue acordada mediante un juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.

    Leé además

    Rivadavia: fue a podar árboles a un camping, cayó y quedó al borde de la muerte

    Rivadavia: fue a podar árboles a un camping, cayó de altura y quedó al borde de la muerte
    Imagen ilustrativa

    Cuyanas al Fuego y una edición recargada en Rivadavia: 25 asadoras demostrarán ser las mejores ante la parrilla

    Se trata de David Ezequiel Troncoso Arroyo, quien además fue declarado reincidente y continuará detenido bajo prisión preventiva.

    Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió el 3 de junio de 2026, alrededor de las 11:35, cuando personal policial fue comisionado al interior del barrio Loteo Los Andes 3 debido a una aprehensión civil realizada por vecinos.

    Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un vecino había observado al acusado ingresar a una vivienda ubicada sobre calle Cordillera de los Andes, tras dañar el cierre perimetral del inmueble. Una vez en el interior, Troncoso Arroyo logró reunir varios objetos de valor para llevárselos.

    Sin embargo, cuando intentó retirarse del lugar fue advertido por un vecino, lo que derivó en una persecución y posterior reducción del sospechoso. Tras la intervención policial y durante el palpado de urgencia, los uniformados encontraron entre las prendas del detenido un cuchillo tipo carnicero. Además, le secuestraron una caja de herramientas con distintos elementos de trabajo, entre ellos una amoladora, que habían sido sustraídos de la vivienda.

    Poco después se presentó el propietario de la casa, quien reconoció como propios los objetos recuperados y confirmó que el tejido romboidal que funcionaba como cierre perimetral había sido dañado para concretar el ingreso.

    En el procedimiento intervino el ayudante fiscal Sergio Cúneo, quien tomó conocimiento de los hechos y mantuvo comunicación con la fiscal de turno, que dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. También se notificó al acusado sobre los derechos que le asistían y los motivos de su detención.

    La causa fue investigada por el fiscal Cristian Gerarduzzi, con la asistencia del ayudante fiscal Germán Cuk. Finalmente, las partes acordaron mediante juicio abreviado una condena de un año de prisión efectiva por el delito de robo agravado en grado de tentativa.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Municipalidad de Rivadavia pondrá en marcho un neuvo programa para descentralizar el cobro de tasas.

    Rivadavia ahora busca descentralizar el cobro de tasas y beneficiar a instituciones del departamento

    crimen de agostina vega: detuvieron a la duena del ford ka que habria sido utilizado para trasladar el cuerpo

    Crimen de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo

    murio un nene de 5 anos durante una pijamada en la casa de un amigo

    Murió un nene de 5 años durante una pijamada en la casa de un amigo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La moto encontrada en Ullum. Por otro lado, los daños del vehículo del hecho ocurrido en Rawson. 

    Fiscalía investiga si hubo negligencia en las tragedias de Rawson y Ullum que dejaron dos motociclistas muertos

    Por Redacción Diario de Cuyo