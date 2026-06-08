Intentó robar en una vivienda de Rivadavia, fue retenido por un vecino y recibió un año de prisión efectiva

Un hombre fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de un robo agravado en grado de tentativa ocurrido en el departamento Rivadavia . La sentencia fue acordada mediante un juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.

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Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió el 3 de junio de 2026, alrededor de las 11:35, c uando personal policial fue comisionado al interior del barrio Loteo Los Andes 3 debido a una aprehensión civil realizada por vecinos.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un vecino había observado al acusado ingresar a una vivienda ubicada sobre calle Cordillera de los Andes, tras dañar el cierre perimetral del inmueble. Una vez en el interior, Troncoso Arroyo logró reunir varios objetos de valor para llevárselos.

Sin embargo, cuando intentó retirarse del lugar fue advertido por un vecino, lo que derivó en una persecución y posterior reducción del sospechoso. Tras la intervención policial y durante el palpado de urgencia, los uniformados encontraron entre las prendas del detenido un cuchillo tipo carnicero. Además, le secuestraron una caja de herramientas con distintos elementos de trabajo, entre ellos una amoladora, que habían sido sustraídos de la vivienda.

Poco después se presentó el propietario de la casa, quien reconoció como propios los objetos recuperados y confirmó que el tejido romboidal que funcionaba como cierre perimetral había sido dañado para concretar el ingreso.

En el procedimiento intervino el ayudante fiscal Sergio Cúneo, quien tomó conocimiento de los hechos y mantuvo comunicación con la fiscal de turno, que dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. También se notificó al acusado sobre los derechos que le asistían y los motivos de su detención.

La causa fue investigada por el fiscal Cristian Gerarduzzi, con la asistencia del ayudante fiscal Germán Cuk. Finalmente, las partes acordaron mediante juicio abreviado una condena de un año de prisión efectiva por el delito de robo agravado en grado de tentativa.