Brutal matricidio en Catamarca: a Norma su hijo la mató justo antes de la final entre Argentina y España

Los peritos forenses que realizaron la autopsia al cuerpo de Norma Beatriz Tula (61) establecieron que fue asesinada el día anterior, domingo 19, entre las 13 y las 14, en su casa de La Chacarita, antes de la final por la copa del mundo de fútbol, entre Argentina y España. El horario coincide con la información aportada por Soledad, sobrina y vecina de Norma, quien ese día vio cuando el presunto autor del crimen ingresaba y salía de la casa de su tía, informó El Ancasti.

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El único sospechoso detenido es Marcelo Joaquín Tula (22) , hijo de Norma, quien el miércoles fue imputado por "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ensañamiento". Si bien en un primer momento se informó que uno de los agravantes era la "alevosía", desde el Ministerio Público Fiscal se confirmó ayer que es "ensañamiento".

La diferencia entre ambas figuras penales es que, mientras en la alevosía el agresor aprovecha o genera una situación de indefensión para matar sin peligro para su persona, el ensañamiento implica aumentar deliberadamente el dolor o el sufrimiento de la víctima antes de causarle la muerte. Este último agravante tiene como aspecto central la crueldad y la prolongación del dolor.

Fuentes judiciales explicaron que la reiteración de ataques, como la presencia de múltiples heridas con arma blanca, no constituye por sí sola la agravante de ensañamiento.

Para acreditar este tipo penal, las pericias forenses y el cúmulo de pruebas deben demostrar que el agresor buscó deliberadamente causarle un dolor o sufrimiento innecesario antes de provocar la muerte, y que la víctima experimentó efectivamente ese padecimiento estando consciente. Para la fiscal del caso, Yesica Miranda, su hijo la asesinó a puñaladas tras una discusión.

La causa de muerte fue "shock hipovolémico agudo, secundario a múltiples heridas con arma blanca en la región cervical anterior del cuello": murió al desangrarse rápidamente luego de ser acuchillada reiteradamente en la zona frontal de la garganta.

En este marco, el martes, al ser indagado, el sospechoso optó por no declarar y, cuando se iba a realizar la audiencia de control de detención, debió ser internado en el área de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista por una crisis nerviosa, con fuerte custodia policial.

De acuerdo con los testimonios preliminares, al joven no se lo vinculó con el consumo problemático de estupefacientes ni con denuncias previas por hechos de violencia intrafamiliar o de género. Sin embargo, desde el entorno familiar de la víctima advirtieron que era violento con su madre, que constantemente le exigía dinero y que "la odiaba".

Otras fuentes explicaron que Tula seguirá hospitalizado hasta ser estabilizado para luego avanzar con las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas por parte de peritos del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF).

Las evaluaciones serán clave para determinar cuál era su estado mental al momento del hecho y si comprende la criminalidad de los delitos endilgados.

Finalmente, se informó que la semana que viene, tras la culminación de la feria judicial, el expediente por el femicidio de Norma será remitido a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Alejandra Antonino.