    • 12 de junio de 2026 - 11:03

    Investigan el hallazgo de restos de un feto en el baño de una escuela de Rivadavia

    El hecho fue descubierto por personal de limpieza en un establecimiento educativo del departamento. La Justicia intervino para determinar el origen de los restos y las circunstancias en las que fueron abandonados.

    Baño. Imagen ilustrativa.

    Baño. Imagen ilustrativa.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un impactante hallazgo generó conmoción en una comunidad educativa de Rivadavia durante las últimas horas, luego de que fueran encontrados restos fetales en uno de los baños de una escuela del departamento.

    Leé además

    El truco viral del hielo en el inodoro para el mantenimiento rápido del baño.

    Cómo limpiar el inodoro: el truco viral del hielo para el mantenimiento rápido del baño
    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su hermano Francisco.

    La Justicia pidió la última declaración jurada del hermano de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según las primeras informaciones, el descubrimiento se produjo cuando personal de limpieza realizaba tareas habituales dentro del establecimiento y advirtió la presencia de restos biológicos compatibles con un feto.

    Tras el hallazgo, las autoridades del colegio dieron aviso a la Policía y a la Justicia, que dispusieron un operativo en el lugar para preservar la escena y comenzar con las pericias correspondientes.

    Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que especialistas trabajaron en la recolección de evidencia con el objetivo de determinar el tiempo de gestación, las circunstancias en las que ocurrió el hecho y si existió la participación de terceras personas.

    La causa quedó en manos de las autoridades judiciales, que ordenaron distintas medidas para reconstruir lo sucedido e identificar a la persona involucrada.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Melani Desseff, la presunta víctima del siniestro vial ocurrido en La Bebida, Rivadavia. 

    Caso Melani Desseff: imputaron al conductor alcoholizado y le prohibieron manejar durante ocho meses

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Choque en Capital.

    Una motociclista chocó y golpeó contra el cordón de la vereda: se salvó porque llevaba casco

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mataron a un policía federal en un tiroteo en Rosario

    Grave: mataron a un policía federal en un tiroteo en Rosario

    Choque en Caucete.

    Iba con su hijo de 9 años en bicicleta, fueron embestidos por una camioneta y la madre terminó en el hospital

    Por Redacción Diario de Cuyo