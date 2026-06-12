Investigan el hallazgo de restos de un feto en el baño de una escuela de Rivadavia

El hecho fue descubierto por personal de limpieza en un establecimiento educativo del departamento. La Justicia intervino para determinar el origen de los restos y las circunstancias en las que fueron abandonados.

Un impactante hallazgo generó conmoción en una comunidad educativa de Rivadavia durante las últimas horas, luego de que fueran encontrados restos fetales en uno de los baños de una escuela del departamento.

Según las primeras informaciones, el descubrimiento se produjo cuando personal de limpieza realizaba tareas habituales dentro del establecimiento y advirtió la presencia de restos biológicos compatibles con un feto.

Tras el hallazgo, las autoridades del colegio dieron aviso a la Policía y a la Justicia, que dispusieron un operativo en el lugar para preservar la escena y comenzar con las pericias correspondientes.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que especialistas trabajaron en la recolección de evidencia con el objetivo de determinar el tiempo de gestación, las circunstancias en las que ocurrió el hecho y si existió la participación de terceras personas.