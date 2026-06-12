    • 12 de junio de 2026 - 09:43

    Grave: mataron a un policía federal en un tiroteo en Rosario

    Fue en el marco de un operativo del Plan Bandera en un pasillo de Villa Banana, en la zona oeste. Hay otro uniformado y un civil heridos, que están internados en distintos hospitales.

    Mataron a un policía federal en un tiroteo en Rosario

    Mataron a un policía federal en un tiroteo en Rosario

    Foto:

    Un policía federal de 30 años fue asesinado y otro resultó herido, en la noche del jueves 11 de junio en el marco de un operativo del Plan Bandera, realizado en la zona oeste de Rosario.

    Leé además

    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su hermano Francisco.

    La Justicia pidió la última declaración jurada del hermano de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Melani Desseff, la presunta víctima del siniestro vial ocurrido en La Bebida, Rivadavia. 

    Caso Melani Desseff: imputaron al conductor alcoholizado y le prohibieron manejar durante ocho meses

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hecho se registró alrededor de las 23:30 en inmediaciones de 27 de febrero y Gutenberg, de barrio Villa Banana, durante un operativo de identificación de personas en el ingreso de un pasillo, que derivó en un presunto enfrentamiento.

    El policía Rodolfo Manfredi recibió un disparo en el tórax, y falleció prácticamente en el acto, mientras que su compañero Emilio V., de 34 años, sufrió al menos dos heridas de arma de fuego en la zona de abdomen y un brazo, por las que fue operado en el hospital Italiano, donde quedó internado.

    Pasada la medianoche, un hombre de 42 años fue llevado en un auto hasta la guardia del hospital de emergencias Clemente Álvarez, con un disparo en el pecho. Fue operado y se encuentra internado, con pronóstico reservado. Personal policial que está en el Heca detuvo en forma preventiva a quien lo llevó (hermano del herido) y secuestró el auto en el que se movilizaban. Por orden judicial, también se dispuso que el hombre herido, identificado como Luis M., quede bajo custodia policial.

    Por el crimen viajaron a Rosario el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto y el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle. El caso es investigado por la fiscal María Laura Riccardo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Baño. Imagen ilustrativa.

    Investigan el hallazgo de restos de un feto en el baño de una escuela de Rivadavia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Choque en Capital.

    Una motociclista chocó y golpeó contra el cordón de la vereda: se salvó porque llevaba casco

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Choque en Caucete.

    Iba con su hijo de 9 años en bicicleta, fueron embestidos por una camioneta y la madre terminó en el hospital

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Vuelco en Calingasta.

    Una combi volcó en la Quebrada de las Burras y su chofer tuvo que ser hospitalizado