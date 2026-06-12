Grave: mataron a un policía federal en un tiroteo en Rosario

Fue en el marco de un operativo del Plan Bandera en un pasillo de Villa Banana, en la zona oeste. Hay otro uniformado y un civil heridos, que están internados en distintos hospitales.

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Un policía federal de 30 años fue asesinado y otro resultó herido, en la noche del jueves 11 de junio en el marco de un operativo del Plan Bandera, realizado en la zona oeste de Rosario.

El hecho se registró alrededor de las 23:30 en inmediaciones de 27 de febrero y Gutenberg, de barrio Villa Banana, durante un operativo de identificación de personas en el ingreso de un pasillo, que derivó en un presunto enfrentamiento.

El policía Rodolfo Manfredi recibió un disparo en el tórax, y falleció prácticamente en el acto, mientras que su compañero Emilio V., de 34 años, sufrió al menos dos heridas de arma de fuego en la zona de abdomen y un brazo, por las que fue operado en el hospital Italiano, donde quedó internado.

Pasada la medianoche, un hombre de 42 años fue llevado en un auto hasta la guardia del hospital de emergencias Clemente Álvarez, con un disparo en el pecho. Fue operado y se encuentra internado, con pronóstico reservado. Personal policial que está en el Heca detuvo en forma preventiva a quien lo llevó (hermano del herido) y secuestró el auto en el que se movilizaban. Por orden judicial, también se dispuso que el hombre herido, identificado como Luis M., quede bajo custodia policial.