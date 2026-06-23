Con temperaturas bajo cero, mirá cómo estará el tiempo este martes 23 de junio

Los sanjuaninos deberán volver a sacar el abrigo más pesado este martes 23 de junio. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia tendrá una mañana muy fría, con una temperatura mínima de -4°C, aunque el sol permitirá una leve recuperación térmica durante la tarde.

Según el organismo, el día se presentará con cielo despejado durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche habrá algo de nubosidad. La temperatura máxima alcanzará los 12°C y no se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada. En cuanto al viento, soplará desde el sector sudeste entre 7 y 12 kilómetros por hora durante gran parte del día, disminuyendo su intensidad hacia la noche.

El pronóstico extendido muestra una tendencia de ascenso gradual de las temperaturas para los próximos días. El miércoles se espera una mínima de -1°C y una máxima de 16°C, mientras que entre jueves y domingo las máximas oscilarán entre los 15°C y 18°C, con condiciones de tiempo estable y sin lluvias significativas.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan martes 23 de junio de 2026.

Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.