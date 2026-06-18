    • 18 de junio de 2026 - 10:08

    Rivadavia lanza la segunda edición de Cuyanas al Fuego: se busca la mejor asadora de San Juan

    Tras el éxito de su debut, Rivadavia vuelve a convocar a las mejores asadoras de la región en un evento que fusiona gastronomía, cultura y tradición.

    rivadavia
    Por Fabiana Juarez

    El fuego se vuelve a encender en Rivadavia. Tras el éxito de su primera entrega, el municipio del departamento realizará la segunda edición de "Cuyanas al Fuego". Este campeonato de asadoras busca no solo deleitar paladares, sino también revalorizar y poner en primer plano el rol de la mujer en una de las costumbres más arraigadas de la cultura local.

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    La convocatoria ya se encuentra oficialmente abierta para todos los equipos que quieran demostrar su destreza frente a la parrilla y competir por el gran título.

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    Dinámica del torneo: destreza, fuego y sabor

    La competencia, organizada por el municipio de RIvadavia, se desarrollará bajo una estricta pero emocionante modalidad. Los equipos estarán integrados por tres mujeres:

    • Una asadora principal (líder de la parrilla).
    • Dos asistentes de cocina.

    Las participantes tendrán el desafío completo de encender el fuego desde cero, elegir el punto justo de la carne y, fundamentalmente, convencer a un exigente jurado de expertos. Los evaluadores no solo juzgarán el sabor del corte final, sino también la técnica utilizada, el manejo de las brasas y la presentación del plato.

    Para incentivar la participación de las expertas de toda la región, la organización confirmó que habrá importantes premios para los equipos que logren subirse al podio y consagrarse como las grandes campeonas de esta edición.

    Una fiesta para toda la familia

    Más allá de la competencia central, "Cuyanas al Fuego" está pensado como una jornada festiva para el disfrute de toda la comunidad y las familias sanjuaninas. Quienes asistan al predio podrán disfrutar de:

    • Patios gastronómicos con diversas opciones para almorzar y pasar el día.
    • Paseos de artesanos locales para apoyar el talento de la región.
    • Grilla de espectáculos artísticos y shows musicales en vivo que musicalizarán toda la jornada.

    ¿Cómo inscribirse?

    Las interesadas en anotar a su trío de asadoras ya pueden realizar el trámite de manera presencial. Es importante destacar que los cupos son limitados, por lo que se recomienda no dejarse estar.

    • Dónde: Dirección de Turismo (Av. Libertador 5168 Oeste).
    • Días y horarios: Lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas.

    Coordenadas del evento: El encuentro con la tradición, el sabor y el folclore se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio en las instalaciones del Camping de Rivadavia. Una cita imperdible para los amantes del buen comer y de nuestras raíces.

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