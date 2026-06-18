Vacaciones de invierno en San Juan 2026: cuándo arranca el receso escolar

El Ministerio de Educación ratificó el cronograma escolar y las escuelas ya comenzaron a informar a las familias sobre el próximo receso invernal.

Con el calendario escolar en curso, las familias sanjuaninas pueden comenzar a organizar sus actividades para el receso invernal. Desde el Ministerio de Educación ratificaron que las vacaciones de invierno en la provincia se desarrollarán entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio, por lo que el regreso a las aulas será el lunes 20 de julio.

La confirmación ya fue comunicada a las instituciones educativas, que a su vez comenzaron a informar las fechas a las familias de los estudiantes.

Las vacaciones de invierno representan una pausa dentro del ciclo lectivo y tienen como objetivo brindar un período de descanso tanto para alumnos como para docentes, permitiendo recuperar energías para afrontar la segunda parte del año escolar. Además, suelen convertirse en una oportunidad para compartir actividades recreativas, realizar viajes y fomentar el turismo interno.

Cómo será el receso en el resto del país De acuerdo con el calendario escolar 2026, las fechas varían según cada jurisdicción:

Del 6 al 17 de julio