    • 18 de junio de 2026 - 06:50

    Educación y cultura en Zonda: abren las inscripciones para el Centro Educativo Municipal

    El municipio de Zonda lanzó una convocatoria abierta para niños, niñas y jóvenes que deseen sumarse a los talleres y clases de apoyo escolar.

    Ya arrancaron las clases de apoyo escolar en el Centro Educativo Municipal de Zonda.

    Ya arrancaron las clases de apoyo escolar en el Centro Educativo Municipal de Zonda.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de fortalecer la trayectoria escolar de los alumnos del departamento, el municipio de Zonda mantiene abiertas las inscripciones para el Centro Educativo Municipal. Este espacio, que ya se consolidó como un punto de encuentro clave para la comunidad, se presenta como una alternativa integral para aprender, crecer y compartir en un ambiente seguro.

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    La propuesta está dirigida especialmente a niños, niñas y jóvenes del departamento, buscando nivelar el rendimiento académico pero también despertar vocaciones a través del arte y los idiomas. Las actividades se dictan de manera gratuita en el Barrio Serranías.

    zonda
    Las clases de apoyo escolar en Zonda se dictan en el Centro Educativo Municipal.

    Las clases de apoyo escolar en Zonda se dictan en el Centro Educativo Municipal.

    Del apoyo escolar a la música en Zonda

    El Centro Educativo Municipal diagramó su grilla de actividades atendiendo a las principales necesidades e intereses de los estudiantes zondinos. La oferta actual incluye:

    • Clases de apoyo escolar: un espacio fundamental para reforzar contenidos curriculares, resolver tareas y preparar exámenes con el acompañamiento de profesionales.
    • Idiomas (Inglés y Portugués): herramientas clave para el futuro académico y laboral, dictadas con enfoques dinámicos para los más chicos.
    • Taller de Guitarra: una apuesta por la cultura y el arte, ideal para quienes buscan dar sus primeros pasos en la música o perfeccionar su técnica.

    Días, horarios y ubicación

    Para facilitar la asistencia de los alumnos en el turno tarde, todas las actividades se concentran en una franja horaria accesible y segura: las clases se desarrollan de lunes a viernes, de 16 a 20, en el Salón del Barrio Serranías, Zonda.

    Cómo inscribirse

    Desde la organización informaron que los cupos son limitados para garantizar el correcto seguimiento pedagógico de cada alumno, por lo que se recomienda a los padres y tutores realizar el trámite a la brevedad.

    Para mayores consultas, detalles sobre los requisitos o para efectivizar la inscripción, los interesados deben comunicarse directamente con la coordinadora del espacio, Andrea Ramírez, llamando al 2645725816.

    Con este tipo de iniciativas, el municipio de Zonda reafirma su compromiso con la educación pública y el desarrollo comunitario, descentralizando las actividades y acercando oportunidades a los diferentes barrios del departamento.

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