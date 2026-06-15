    • 15 de junio de 2026 - 11:07

    Vuelta a San Juan Juvenil 2026: exitoso final en El Zonda

    La Vuelta a San Juan, competencia de ciclismo que tuvo cuatro etapas, con finalización en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello mostró el futuro del pedal.

    Final. El ciclismo del futuro se instaló en San Juan y cerró la Vuelta Juvenil en el autódromo El Zonda.

    Final. El ciclismo del futuro se instaló en San Juan y cerró la Vuelta Juvenil en el autódromo El Zonda.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Contando con organización de Fundación Planeta Ramírez, respaldo de Federación Ciclista Sanjuanina, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, y auspicio principal de Gobierno de San Juan, se realizó la Vuelta a San Juan Juvenil 2026 desde el jueves 11 al domingo 14 de junio.

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    Fue la primera edición de esta competencia de ciclismo en ruta para varones (categorías 2008 a 2014) y damas (categorías 2010 a 2014), que tuvo un prólogo y cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual. Todas se llevaron a cabo en el Departamento Rivadavia, y tuvo su punto culmine este domingo en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, con 100 jóvenes del deporte de las dos ruedas.

    GENERAL POR CATEGORÍA

    2012/2013/2014

    Clasificación varones cuarta etapa

    1-Lisandro Chávez

    2-Lucas Martínez

    3-José Migueles

    Clasificación general

    1-José Migueles

    2-Lautaro Vargas

    3-Lisandro Chávez

    Clasificación Damas cuarta etapa

    1-Tiziana Castro

    2-Yendri Guzmán

    3-Dominique Aguilar

    Clasificación general

    1-Tiziana Castro

    2-Dominique Aguilar

    3-Yendri Guzmán

    2010/2011

    Clasificación varones cuarta etapa

    1-Benjamín Turdo

    2-Luca López

    3-Tomás Saavedra

    Clasificación general

    1-Bautista Somoza

    2-Bruno González

    3-Lautaro Oviedo

    Clasificación general damas

    1-María Paz Peralta

    2-Marianela Salomón

    3-Dominique Contreras

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