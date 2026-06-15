Vuelta a San Juan Juvenil 2026: exitoso final en El Zonda

Contando con organización de Fundación Planeta Ramírez, respaldo de Federación Ciclista Sanjuanina, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, y auspicio principal de Gobierno de San Juan, se realizó la Vuelta a San Juan Juvenil 2026 desde el jueves 11 al domingo 14 de junio.

Fue la primera edición de esta competencia de ciclismo en ruta para varones (categorías 2008 a 2014) y damas (categorías 2010 a 2014), que tuvo un prólogo y cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual. Todas se llevaron a cabo en el Departamento Rivadavia, y tuvo su punto culmine este domingo en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, con 100 jóvenes del deporte de las dos ruedas.