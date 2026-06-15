Vuelta a San Juan Juvenil 2026: exitoso final en El Zonda

Contando con organización de Fundación Planeta Ramírez, respaldo de Federación Ciclista Sanjuanina, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, y auspicio principal de Gobierno de San Juan, se realizó la Vuelta a San Juan Juvenil 2026 desde el jueves 11 al domingo 14 de junio.
Fue la primera edición de esta competencia de ciclismo en ruta para varones (categorías 2008 a 2014) y damas (categorías 2010 a 2014), que tuvo un prólogo y cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual. Todas se llevaron a cabo en el Departamento Rivadavia, y tuvo su punto culmine este domingo en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, con 100 jóvenes del deporte de las dos ruedas.
GENERAL POR CATEGORÍA
2012/2013/2014
Clasificación varones cuarta etapa
3-José Migueles
Clasificación general
1-José Migueles
2-Lautaro Vargas
3-Lisandro Chávez
Clasificación Damas cuarta etapa
1-Tiziana Castro
2-Yendri Guzmán
3-Dominique Aguilar
Clasificación general
1-Tiziana Castro
2-Dominique Aguilar
3-Yendri Guzmán
2010/2011
Clasificación varones cuarta etapa
1-Benjamín Turdo
2-Luca López
3-Tomás Saavedra
Clasificación general
1-Bautista Somoza
2-Bruno González
3-Lautaro Oviedo
Clasificación general damas
1-María Paz Peralta
2-Marianela Salomón
3-Dominique Contreras