Newell's y Boca empataron 2-2 en un partidazo por la tercera fecha del Clausura: mirá todos los goles

Por la tercera fecha del Torneo Clausura, Boca visitó a Newell's en Rosario. El Xeneize empató ante la Lepra por 2-2 con goles de Santiago Ascacíbar, por el visitante, a los 29 minutos del primer tiempo y de Matías Cóccaro, por el local, a los 4 y Luca Regiardo, a los 13, del complemento. Finalmente Alan Velasco empató el partido para los del Riachuelo a los 35, de la segunda etapa.
El equipo del Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, que clasificó a la Sudamericana, sumó su primer punto en el torneo. En la primera fecha perdió por 3-0 contra Deportivo Riestra, mientras que tiene un partido pendiente por la segunda fecha frente a Estudiantes de La Plata. El mismo se jugará el miércoles 5 de agosto.
Por su parte Newell's viene de obtener una victoria ante Talleres por 1-0 y una derrota frente a Independiente de Avellaneda con el mismo marcador.