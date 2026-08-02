    • 2 de agosto de 2026 - 17:15

    Newell's y Boca empataron 2-2 en un partidazo por la tercera fecha del Clausura: mirá todos los goles

    La Lepra salió a disputar el complemento con otras impronta y, en menos de 15 minutos dio vuelta el partido con goles de Matías Cóccaro y Luca Regiardo. Alan Velasco empató el partido. Santiago Ascacíbar anotó el primero para el visitante.

    Foto gentileza CLARÍN.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Por la tercera fecha del Torneo Clausura, Boca visitó a Newell's en Rosario. El Xeneize empató ante la Lepra por 2-2 con goles de Santiago Ascacíbar, por el visitante, a los 29 minutos del primer tiempo y de Matías Cóccaro, por el local, a los 4 y Luca Regiardo, a los 13, del complemento. Finalmente Alan Velasco empató el partido para los del Riachuelo a los 35, de la segunda etapa.

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    El equipo del Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, que clasificó a la Sudamericana, sumó su primer punto en el torneo. En la primera fecha perdió por 3-0 contra Deportivo Riestra, mientras que tiene un partido pendiente por la segunda fecha frente a Estudiantes de La Plata. El mismo se jugará el miércoles 5 de agosto.

    Por su parte Newell's viene de obtener una victoria ante Talleres por 1-0 y una derrota frente a Independiente de Avellaneda con el mismo marcador.

    Todos los goles

    El gol de cabez del "Ruso" Ascacibar

    El empate de Cóccaro

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