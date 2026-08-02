Newell's y Boca empataron 2-2 en un partidazo por la tercera fecha del Clausura: mirá todos los goles

La Lepra salió a disputar el complemento con otras impronta y, en menos de 15 minutos dio vuelta el partido con goles de Matías Cóccaro y Luca Regiardo. Alan Velasco empató el partido. Santiago Ascacíbar anotó el primero para el visitante.

Por la tercera fecha del Torneo Clausura, Boca visitó a Newell's en Rosario. El Xeneize empató ante la Lepra por 2-2 con goles de Santiago Ascacíbar, por el visitante, a los 29 minutos del primer tiempo y de Matías Cóccaro, por el local, a los 4 y Luca Regiardo, a los 13, del complemento. Finalmente Alan Velasco empató el partido para los del Riachuelo a los 35, de la segunda etapa.

El equipo del Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, que clasificó a la Sudamericana, sumó su primer punto en el torneo. En la primera fecha perdió por 3-0 contra Deportivo Riestra, mientras que tiene un partido pendiente por la segunda fecha frente a Estudiantes de La Plata. El mismo se jugará el miércoles 5 de agosto.

Por su parte Newell's viene de obtener una victoria ante Talleres por 1-0 y una derrota frente a Independiente de Avellaneda con el mismo marcador.

Todos los goles El gol de cabez del "Ruso" Ascacibar GOL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA



Luego de un gran centro de Villa, el mediocampista metió un buen cabezazo y pone la ventaja en Rosario.



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El empate de Cóccaro GOL DE CÓCCARO PARA EL EMPATE DE NEWELL'S



El delantero recibió la pelota dentro del área y, tras un buen amague, el remate se metió en el ángulo derecho de Montero. Todo está 1-1 entre la Lepra y Boca.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/8NnJi0ct6y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2026 El gol que ilusionaba a Newell's GOLAZO DE NEWELL'S QUE SE LO DA VUELTA A BOCA



Regiardo metió el 2-1 para dar vuelta el partido frente a Boca



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