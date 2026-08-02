Torneo Clausura: Atlético Alianza no perdonó a Colón Junior en el estadio Bicentenario

Los Lechuzos ganaron por 2-0 y son los grandes protagonistas del certamen. Desamparados también festejó en el Torneo Clausura.

Victoria. Atlético Alianza se hizo fuerte en Pocito y venció a Colón Junior por la séptima fecha del Torneo Clausura. Foto gentileza Tarly Martin.

En el partido más trascente de esta séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, en el estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, Atlético Alianza venció por 2-0 a Colón Junior con goles de Wilfredo Bronvale y de Marcos Santander para consolidar su posición.

En el Gran Clásico del Oeste, Atlético Marquesado fue el que festejó tras derrotar por 2-0 a Sportivo Rivadavia como visitante. Nicolás Saavedra y Jorge Olivares marcaron los goles del Tricolor que lo disfrutó con todo.

En Chimbas, Sportivo Peñarol parecía tener todo resuelto ante Atenas Pocito, pero en menos de dos minutos se quedó con las ganas. Es que el Mirasol se lo terminó empatando 2-2 a poco menos de dos minutos para el final del encuentro. El Bohemio abrió la cuenta en el primer tiempo, luego en el inicio del complemento se puso 2-0 arriba con el gol de Lautaro Ubilla, pero Atenas se despertó en el final y descontó primero con Nicolás Olivera y lo terminó empatando con el gol de Rodrigo Bronvale.

En el Este. Sportivo 9 de Julio empezó a levantarse y con una goleada por 4-0 frente al golpeado Juventud Zondina inició el camino de la recuperación tras un flojo comienzo en este Clausura. Dos goles de Victorio Martiní, uno de Alan Salinas y el restante de Valentín Torres marcaron las grandes diferencias.

En Puyuta, otro que goleó fue Sportivo Desamparados que venció por 3-1 a Defensores de Argentinos. Omar Benavídez, Franco Goria y Emiliano González marcaron para el Puyutano, descontando Lautaro Romero.