Promesa a la Bandera: Educación recuerda que ningún alumno debe pagar para participar del acto

Ante consultas y situaciones planteadas por familias, el Ministerio de Educación de San Juan recordó que la participación de los estudiantes en los actos de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, destinados a alumnos de cuarto grado de Primaria, y de Reafirmación de Lealtad a la Bandera Nacional, para estudiantes de sexto año de Secundaria, no requiere el pago obligatorio de ningún monto de dinero.

Desde la cartera educativa remarcaron que cualquier iniciativa complementaria que implique gastos deberá surgir únicamente de manera voluntaria por parte de las familias y no podrá convertirse en un requisito para que los alumnos participen de las ceremonias.

Asimismo, enfatizaron que ningún estudiante puede ser excluido de estos actos por no realizar aportes económicos, ya que se trata de actividades escolares de carácter formativo que forman parte de la trayectoria educativa de cada alumno.

El Ministerio insistió en que no está permitido establecer cobros obligatorios relacionados con la organización, participación o desarrollo de estos eventos, considerados momentos significativos tanto para los estudiantes como para sus familias.