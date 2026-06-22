Profunda conmoción por la muerte de la hija de dos dirigentes políticos sanjuaninos

La muerte de Clemira Guadalupe Cano Luna, una niña de 7 años, generó una profunda conmoción en San Juan, especialmente en el ámbito político y social de Chimbas, ya que era hija de la dirigente peronista Daiana Luna Font y del concejal chimbero Luciano Cano.

La pequeña atravesaba una enfermedad terminal. Era paciente oncológica del Hospital Rawson y pasó sus últimos días en su hogar, acompañada por su familia y bajo cuidados paliativos.

La noticia fue confirmada por la propia madre a través de sus redes sociales, donde compartió un sentido mensaje de despedida que rápidamente recibió numerosas muestras de cariño y acompañamiento.

“Nos vemos más tarde mi bebé hermosa”, comenzó escribiendo.

“Cómo te decía cuando te dejaba en la escuela. El dolor es inmenso pero no me da nada, no te regresa a la vida. Me quedo entendiendo que así como todos venimos también nos tenemos que ir por más injusto que sea. Me quiero quedar en tus recuerdos maravillosos, tu imaginación, tu creatividad, tu ocurrencia, que hermosura de niña eras. Descansa mi chiquita. Te amo eternamente mi bebé”, expresó.