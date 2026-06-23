Tenencia Responsable: gran operativo sanitario para mascotas para cerrar el Mes del Ambiente

En el marco de la finalización de las actividades conmemorativas por el Mes del Ambiente , el próximo jueves 25 de junio se llevará a cabo un megaoperativo de Tenencia Responsable y de abordaje territorial centrado en la salud de los animales de compañía y la concientización ecológica.

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Desde Ambiente informaron que durante la jornada habrá cirugías, vacunación, colocación de microchips para perros potencialmente peligrosos, ecocanje, talleres interactivos y juegos educativos para toda la familia.

El evento, organizado por la Dirección de Ecología Urbana dependiente de la Secretaría de Estado de Ambiente, tendrá lugar en el corazón del Barrio Aramburu a partir de las 14. La propuesta no se limitará únicamente a las habituales tareas de esterilización, sino que implicará el despliegue completo de los servicios que componen el Programa de Tenencia Responsable.

En el operativo de Tenencia Responsable habrá cirugías, vacunación y chipeo de mascotas.

De manera paralela, múltiples dependencias de la cartera ambiental montarán stands interactivos y dinámicas educativas destinadas a promover la preservación del entorno y la economía circular entre los vecinos de la populosa zona de Rivadavia.

La columna vertebral de la jornada será la atención veterinaria gratuita y de alta calidad. Desde la organización informaron que los servicios se dividirán entre aquellos que requieren un turno previo debido a la complejidad del procedimiento y aquellos que se brindarán por estricto orden de llegada.

Las cirugías de esterilización de caninos y felinos estarán sujetas a cupos limitados, por lo que los interesados deberán solicitar su turno de manera anticipada llamando telefónicamente durante el horario de mañana al número 4305937.

Del mismo modo, el chipeo y registro de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), una medida fundamental para el control urbano y la seguridad ciudadana, requerirá asignación de turno previo a la misma línea.

Guía del operativo sanitario veterinario

Esterilizaciones quirúrgicas: únicamente con turno previo telefónico (Llamar de mañana al 4305937).

Colocación de microchips (Perros PP): únicamente con turno previo (Llamar al 4305937). Vacunación antirrábica: Sin turno, por orden de llegada.

Desparasitación general: Sin turno, por orden de llegada. Colocación de pipetas contra pulgas y garrapatas: Sin turno, por orden de llegada.

Por otra parte, los tratamientos preventivos como la vacunación antirrábica obligatoria, las campañas de desparasitación interna y la aplicación de pipetas para el control de parásitos externos se realizarán de manera fluida y por orden de llegada para todos los vecinos que se acerquen con sus mascotas.

Educación, ecocanje y ciencia para toda la familia

Aprovechando el cierre del Mes del Ambiente, la Secretaría trasladará al territorio la experiencia de sus centros de referencia. El Centro Ambiental Anchipurac dirá presente con su propuesta pedagógica orientada a las nuevas generaciones: ofrecerán juegos dinámicos, actividades de reflexión sobre el tratamiento de residuos y obsequiarán los celebrados lápices plantables, que contienen semillas en su extremo para dar vida a una nueva planta una vez consumido el útil escolar.

Tembién se instalará un punto de recepción de pilas y baterías de tamaño pequeño, previniendo que estos elementos de alta toxicidad terminen en el flujo de basura convencional. “Buscamos que el vecino entienda que cuidar a su mascota es también cuidar el ambiente en el que vive toda la comunidad. El concepto de una sola salud es el eje de este cierre de mes”, explicaron técnicos del área.

El Parque de la Biodiversidad aportará el componente científico y botánico a la jornada. Su equipo técnico exhibirá microscopios para que los asistentes puedan observar muestras biológicas y aprender sobre los ecosistemas locales de forma directa.

Además de juegos temáticos, coordinarán un espacio de ecocanje, donde los ciudadanos podrán entregar materiales reciclables limpios y secos (cartón, plástico, vidrio) a cambio de plantines producidos en sus propios viveros y otros premios ecológicos.

Finalmente, la Dirección de Conservación complementará el despliegue con folletería, asesoramiento e instancias lúdicas enfocadas en el conocimiento y resguardo de la flora y fauna autóctona de la provincia, apuntando a mitigar el mascotismo de animales silvestres y promoviendo el respeto por las áreas protegidas.