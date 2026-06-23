UNSJ: Exactas mejora su WiFi para que 700 dispositivos se conecten en simultáneo y a máxima velocidad

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la UNSJ, puso en marcha la primera etapa de un ambicioso proyecto . Con una inversión de $18 millones, la nueva red permite la conexión simultánea de 700 dispositivos con máxima velocidad, beneficiando la economía de los estudiantes y optimizando las clases en aulas superpobladas.

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En un paso significativo hacia la transformación tecnológica y la excelencia académica, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) puso en funcionamiento la primera etapa de su Proyecto de Fortalecimiento de la Conectividad Educativa . La iniciativa dota a la institución de una infraestructura de red de nivel empresarial (Enterprise), posicionándola como pionera dentro de la universidad estatal sanjuanina al incorporar tecnología específicamente diseñada para entornos de alta densidad de usuarios.

La ejecución del proyecto, coordinada desde la Secretaría Técnica de la Facultad, ya transformó la realidad de las aulas del primer piso del edificio, garantizando una conectividad estable, segura y de alto rendimiento para estudiantes y docentes durante el desarrollo de las actividades académicas.

Alumnos de la Facultad de Exactas, de la UNSJ, ya comenzaron a usar el mejorado sistema de Internet.

El Decano de la Facultad, Jorge Castro , brindó detalles sobre el alcance de este nuevo servicio de internet, destacando el fuerte impacto positivo tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en la economía de la comunidad estudiantil.

"Es una inversión importante que ha realizado la Facultad en virtud de la necesidad que hay en el aula para trabajar con internet. En todas las facultades de la UNSJ cuentan con redes de internet de WiFi, pero débiles en cuanto a la señal", explicó la máxima autoridad de Exactas.

Castro describió una problemática habitual en el ámbito universitario: "Si hay cinco o seis personas conectadas al mismo tiempo, el sistema no funciona con la rapidez que se requiere. Ni hablar cuando se tiene que usar en un curso con 100 estudiantes". Frente a este diagnóstico, el decano celebró las bondades de la nueva red: "Este nuevo sistema permite que las aulas superpobladas puedan conectarse sin ningún tipo de dificultad y trabajar correctamente los estudiantes y docentes. Y le genera a los alumnos el ahorro de datos, al no tener necesidad de usar su propio internet".

A partir de esta renovación, unos 700 dispositivos pueden conectarse de manera simultánea en la red con una excelente calidad de señal y velocidad, revirtiendo las históricas limitaciones de conectividad.

WiFi 7 y soporte Enterprise en Exactas

La solución técnica no fue una mejora improvisada, sino el resultado de un exhaustivo relevamiento técnico de demanda. Este estudio previo contempló la capacidad real de las aulas, la utilización simultánea de dispositivos y las nuevas metodologías pedagógicas que exigen el uso intensivo de:

Plataformas virtuales y bibliografía digital.

Software especializado.

Videoconferencias y recursos educativos en línea.

Para dar respuesta a estas exigencias, se incorporó equipamiento de categoría Enterprise basado en tecnología UniFi, con un sistema de administración centralizada de la red. La infraestructura de punta incluye Access Points con tecnología WiFi 7 de alta capacidad y switches administrables, conformando una arquitectura escalable diseñada para acompañar el crecimiento de la demanda tecnológica de la institución.

El decano Castro dijo en esta primera etapa del Proyecto de Fortalecimiento de la Conectividad Educativa se logró dotar a las aulas del primer piso de la Facultad de tecnología WiFi de última generación. Pero, que constituye el punto de partida de un proyecto integral que prevé futuras ampliaciones hacia otros sectores del edificio, consolidando una infraestructura moderna orientada a mejorar la experiencia educativa y las condiciones de enseñanza.