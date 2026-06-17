    • 17 de junio de 2026 - 11:46

    El Ciclo de Música de Cámara de la UNSJ inicia su temporada este miércoles

    Será este noche, con un concierto de piano y violín, en el Aula Magna de la UNSJ. Habrá obras de Schumann, Turina y Ravel.

    El concierto de Música de Cámara tendrá entre sus protagonistas a Julieta Romero.

    El concierto de Música de Cámara tendrá entre sus protagonistas a Julieta Romero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Hoy, miércoles 17 de junio, se llevará a cabo el concierto de inicio de temporada del Ciclo de Música de Cámara en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. El encuentro musical comenzará a las 21:00 horas, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

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    La velada musical estará a cargo de los músicos Julieta Ailen Romero y Aleksandr Zuzuk. El programa seleccionado incluye un repertorio compuesto por destacadas obras para piano y violín de los siglos XIX y XX.

    El repertorio del concierto

    El concierto iniciará con Drei Romanzen Op. 94 del compositor alemán Robert Schumann (1810-1856), de la cual se interpretarán las secciones Nicht Schnell y Einfach, innig. Posteriormente, los músicos ejecutarán la 2me. Sonate pour Piano et Violon (conocida como Sonata española) Op. 82 del español Joaquín Turina (1882-1949), una pieza estructurada en tres partes principales: un tema con variaciones, un segmento Vivo - Andante, y un cierre Adagio - Allegro Moderato.

    Para finalizar la jornada, se presentará la Sonata para Violín N° 2 M. 77 del francés Maurice Ravel (1875-1937), obra caracterizada por sus movimientos Allegretto, Blues (Moderato) y Perpetuum mobile (Allegro).

    Esta actividad es organizada por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) a través del Centro de Creación Artística Orquestal (CCAO), en conjunto con la Secretaría de Extensión Universitaria.

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