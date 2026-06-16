UNSJ participa en la competitiva Superliga de Hockey en Rosario

La UNSJ debutará este miércoles a las 20 ante La Salle rosarino en la cancha del Jockey Club de Rosario.

Superliga. La UNSJ será parte de la exigente competencia desde este miércoles en Rosario.

Con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, el equipo femenino de hockey sobre césped de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) emprendió viaje hacia la ciudad de Rosario para disputar la fase final de la Superliga, una de las competencias más importantes del calendario nacional.

La delegación sanjuanina partió este martes rumbo a la provincia de Santa Fe con el apoyo de una movilidad institucional facilitada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, reafirmando el compromiso del Estado provincial con el desarrollo y la proyección del deporte local en los escenarios más importantes del país.

La participación de la UNSJ en esta instancia decisiva representa un nuevo desafío para el deporte sanjuanino y una oportunidad para mostrar el trabajo sostenido que realizan clubes e instituciones en la formación y el crecimiento de sus deportistas.

El conjunto universitario integrará una zona de alta exigencia y debutará este miércoles a las 20 horas frente a La Salle Hockey Club en las instalaciones del Jockey Club de Rosario. Su segundo compromiso será el jueves, desde las 18 horas, ante Marista, mientras que cerrará la fase de grupos el viernes, también a las 18, frente a Duendes A.