    • 23 de junio de 2026 - 10:26

    Recorre el país a caballo, se quedó sin agua y la Difunta Correa lo salvó

    Al borde de quedarse sin agua en medio de una zona desolada, Álvaro Biderman vivió un momento que definió como "milagroso". El joven que recorre Argentina a caballo encontró un santuario de la Difunta Correa repleto de botellas de agua justo cuando sus animales comenzaban a mostrar signos de agotamiento tras varios kilómetros de travesía.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lo que parecía una jornada complicada en medio de un paraje desolado terminó convirtiéndose en una historia que emocionó a miles de personas en redes sociales. El protagonista es Álvaro Biderman, el joven que recorre Argentina a caballo para visibilizar la equinoterapia y que esta vez vivió una situación límite que atribuyó a la ayuda de la Difunta Correa.

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    A través de un video que compartió con sus seguidores, Biderman contó que llevaba varios kilómetros cabalgando por una zona aislada de San Luis cuando comenzó a preocuparse por el estado de sus caballos.

    "Venimos andando hace 30 kilómetros. Ayer mis caballos no me tomaron agua porque es una tierra muy salitrosa. Y hoy nos largamos a hacer 40 kilómetros", relató.

    Según explicó, después de recorrer más de 20 kilómetros notó que los animales estaban cada vez más cansados y abatidos. La situación se volvió preocupante porque no encontraba agua en ningún lugar.

    "Hace 5 kilómetros los caballos vienen muy bajoneados. Empecé a buscar agua por todos lados. Por acá es un lugar muy desolado de San Luis", contó.

    Desesperado, dejó a los caballos descansando bajo unos árboles y comenzó a caminar en busca de ayuda. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado.

    "Les pedí a mis ángeles que me hagan encontrar agua. Caminé 100 metros y está la Difunta Correa", relató emocionado.

    Lo que encontró fue uno de los tantos santuarios que los devotos levantan a la vera de las rutas. Como marca la tradición, el lugar estaba repleto de botellas de agua que los fieles dejan como ofrenda a Deolinda Correa.

    "Debe haber 400 litros de agua", expresó mientras mostraba las decenas de botellas acumuladas en el santuario.

    El joven explicó que inmediatamente decidió regresar por sus caballos para improvisar un bebedero y permitirles hidratarse antes de continuar el viaje. "Ahora los voy a traer acá para que tomen agua", dijo.

    La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, especialmente por la coincidencia de encontrar el agua justo cuando más la necesitaba.

    Biderman se encuentra realizando una extensa travesía a caballo por el país. El proyecto nació con la intención de visibilizar la equinoterapia y promover una ley nacional que regule esta práctica terapéutica. Aunque originalmente soñaba con llegar hasta Nueva York, problemas burocráticos en la frontera con Bolivia lo llevaron a cambiar el rumbo y continuar su recorrido hacia el sur argentino.

    En esta oportunidad, la historia sumó un capítulo inesperado: un santuario de la Difunta Correa convertido en salvación para él y sus compañeros de viaje cuando el agua comenzaba a escasear en medio de la ruta.

    El video

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