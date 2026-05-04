Valle Fértil: sorprendieron a un puma mientras se alimentaba de un caballo atropellado

El hecho ocurrió en una zona cercana a Chucuma y generó sorpresa entre los vecinos.

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Un episodio tan inusual como impactante se registró en en Valle Fértil, donde un puma fue captado en video mientras se alimentaba de un caballo que había sido atropellado previamente por un vehículo.

De acuerdo al testimonio de vecinos, el hecho ocurrió en una zona ubicada al sur de Chucuma. En una primera instancia, un conductor embistió al equino, provocándole la muerte en el acto. Minutos después, otro automovilista que transitaba por el lugar se encontró con una escena inesperada: un puma ya se estaba alimentando del animal al costado del camino.

El momento fue registrado en video y rápidamente comenzó a circular, generando asombro en la comunidad. Si bien la presencia de fauna silvestre no es extraña en áreas rurales del departamento, la cercanía del hecho con una ruta transitada intensificó la sorpresa.

El caso vuelve a poner en foco la convivencia entre animales silvestres y la actividad humana, especialmente en regiones donde el hábitat natural se cruza con caminos y zonas productivas.