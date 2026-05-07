Certamen Nacional "Pequeños y Grandes Artistas": San Juan ya tiene embajadores

Tras una intensa jornada de talento y tradición, quedó oficialmente conformada la delegación local que representará a San Juan en el prestigioso Certamen Nacional de Pequeños y Grandes Artistas . El selectivo provincial definió a los bailarines que viajarán a Córdoba .

Los seleccionados ya comenzaron su preparación para la instancia nacional, que se llevará a cabo del 12 al 16 de agosto en la ciudad de La Falda . Allí, los artistas sanjuaninos competirán contra las mejores delegaciones del país.

Encuentro en Valle Fértil

El departamento de Valle Fértil se convirtió en el epicentro del folclore provincial. Con una convocatoria masiva que superó los 400 bailarines en escena, representantes de todos los departamentos de San Juan se dieron cita para buscar un lugar en la delegación oficial.

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"Es un evento muy importante para nosotros. Logramos conformar una delegación de San Juan sólida para representar a la provincia en el certamen nacional", dijo a DIARIO DE CUYO Jonathan Villalón, delegado provincial del certamen (PYGA), quien destacó la importancia de este selectivo.

El jurado

La exigencia técnica estuvo a cargo de un cuerpo de jurados de renombre regional. Los encargados de evaluar cada coreografía fueron María Ángeles Olivera y Cristian Cortez, campeones nacionales de Zamba 2022, provenientes de la provincia de La Rioja.

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Además, el selectivo provincial contó con la supervisión de la veedora cordobesa María Luz Baez y la conducción del locutor nacional sanjuanino Ariel Soria, asegurando la transparencia y el brillo de la competencia.

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Delegación sanjuanina: los clasificados

Consagración - Categoría Menor

Pareja de Danza Tradicional:

1° Huellas Gauchas: Samira Gonzalez - Ignacio Nievas

2° El Algarrobo: Yazmín Donoso - Lisandro Morales

Conjunto de Danza Tradicional:

1° Pequeños Arrieros

2° Ballet Folklórico Independiente

Solista Vocal:

1° Ecos de Santa Lucía - Gianella Maldonado

2° Ecos de Santa Lucía - Joaquín Poblete

Categoría Semillita

Pareja de Danza Tradicional:

1° Huellas Gauchas: Abigail Martínez - Oliver Rodriguez

Conjunto de Danza Tradicional:

1° Arte Nativo

Categoría Menor

Solista de Malambo Femenino:

1° Tierra Gaucha 'B' - Isabella Villalón

2° Surcos - Lila Alarrivera

Solista de Malambo Masculino:

1° Huellas Gauchas - Juan Pablo Arredondo

2° Tierra Gaucha - Octavio Acosta

Conjunto de Malambo Femenino:

1° Tierra Gaucha

Conjunto de Danza Femenino:

1° Huellas Gauchas

2° Tierra Gaucha

Paisanita:

1° Ballet Folklórico Independiente 'Génesis Cuello'

Categoría Juvenil

Pareja de Danza Tradicional:

1° El Algarrobo: Martina Paredes - Alexis Miraval

Conjunto de Danza Tradicional:

1° El Algarrobo

Solista de Malambo Femenino:

1° Surcos: Alma Chanampa

Solista de Malambo Masculino:

1° Ecos de Santa Lucia: Joel Vega

Solista Vocal:

1° Alejandro Recabarren

Categoría Mayor

Pareja de Danza Tradicional:

1° Ballet Folklórico U.P.C.N: Florencia Vargas - Carlos Castro

Conjunto de Danza Tradicional:

1° El Algarrobo

Solista de Malambo Masculino:

1° Huellas Gauchas - Agustín Luna

Solista Vocal:

1° Altamira Alejandro

Conjunto de Danza Femenino:

1° Huellas Gauchas

Categoría Adulto

Pareja de Danza Tradicional:

1° Idilio Criollo 'A': Karina Caballero - Ariel Godoy

Conjunto de Danza Tradicional:

1° El Algarrobo