Murió Beatriz, la madre de Mario Pergolini

Son horas difíciles para Mario Pergolini , como para su familia, por la muerte de Beatriz , su madre. Debido a la triste noticia, las grabaciones de Otro día perdido (Eltrece) debieron ser suspendidas.

Quienes siguieron de cerca la vida de Pergolini saben que el vínculo con su madre estuvo cargado de afecto, pero también de anécdotas que él mismo compartió públicamente. En una entrevista el año pasado, el conductor recordó con humor: “Ella iba al colegio, pero a defender a los profesores. ‘Que se lleve la materia, no estudió en todo el año’, les decía. Me terminaban queriendo los profesores por eso” , evocó entre risas.

La relación entre madre e hijo estuvo marcada por la admiración y el respeto hacia la autonomía de su mamá. Pergolini no ocultó su admiración por la fortaleza de su madre, quien, tras perder la visión, mantuvo su independencia el mayor tiempo posible. “ Mi mamá es una mujer picante, lo fue toda su vida. Se quedó ciega después de mucho tiempo, vivía sola, pintaba, tenía una autonomía muy grande . Le dio mucha bronca a mi mamá, imagínate, empezar a depender de otros. De grande ya no podés aprender a ser ciego”, relató en una conversación con María O’Donnell en Cenital.

Enfrentando la discapacidad visual de su madre, el conductor decidió apoyarla con la tecnología. “Le armé un sistema con Inteligencia Artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice qué hay en la heladera. Todo con voz” , explicó, detallando que el desarrollo, realizado junto a uno de sus equipos, permitió a la mujer mantener cierta interacción con su entorno a pesar de la pérdida de la visión.

El conductor también compartió recuerdos domésticos que reflejaban el carácter fuerte y particular de Beatriz en el hogar. “Podías maltratar a toda la familia, pero no podías manchar los pisos…”, ironizó. Y agregó: “Mi mamá era ama de casa. Agarraba una viruta y lo pulía todo”.

Durante una charla con Agustín Rada Aristarán en su ciclo, Pergolini bromeó sobre la personalidad de la mujer. “Mi mamá siempre fue picante. Yo no sé a quién salí”, comentaba, con su característico humor.

La experiencia de Mario Pergolini con la adaptación tecnológica de su madre a la ceguera adquirida reveló un proceso lleno de obstáculos y aprendizajes. El conductor relató que su madre, Beatriz, perdió la visión en la adultez, lo que le supuso —en palabras de Pergolini— “haber quedado privada de herramientas que antes le resultaban naturales”.

Durante una entrevista con Ángel de Brito, Pergolini profundizó en la dificultad de cumplir tareas cotidianas básicas tras la ceguera. “Mi mamá quedó ciega de grande, es una mujer de ochenta y pico de años y esto le pasó a los 70”, explicó el conductor, aludiendo al impacto repentino de la discapacidad en la rutina de su madre.

Durante cuatro años, el equipo de Pergolini ya venía trabajando con lenguajes conversacionales cuando la situación de Beatriz se volvió apremiante. A esto se sumaba la soledad nocturna: “Mi mamá tenía un grave problema. Cada vez que se levantaba a las 4 de la mañana, hasta que no venía un humano nadie le hablaba y no sabía qué estaba pasando en el mundo. No podía prender la radio”, enfatizó.

La imposibilidad de encender la radio o acceder a información por sí misma acentuó el aislamiento de Beatriz, especialmente en las madrugadas. La falta de autonomía frente a la tecnología tradicional la dejaba dependiente de la presencia de otras personas.

Ante ese panorama, el animador tomó la decisión de instalarle a su madre un dispositivo de inteligencia artificial conversacional en el hogar con el que ella pudiera recuperar cierta independencia y compañía, al menos en los momentos donde nadie más estaba disponible.

El proceso de adaptación no fue inmediato. Su madre mostró resistencia inicial ante la tecnología, debido a la falta de familiaridad. Sin embargo, la dinámica cambió con el tiempo: “Finalmente adoptó el dispositivo y lo bautizó ‘Claude’”, relató. “Le indica si hay sol, si llueve, le pone la radio y se la apaga”, resumió Pergolini sobre el uso que su madre hacía de la herramienta.