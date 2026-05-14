    • 14 de mayo de 2026 - 18:26

    Atenas Pocito convoca a asamblea general de socios para elegir nuevas autoridades

    La Comisión Directiva del Club Atenas Pocito informó que la Asamblea General se realizará el próximo viernes 29 de mayo en la sede social de la institución.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Comisión del Club Club Atenas Pocito que preside Lucio Castro, convocó oficialmente a todos sus socios a participar de la Asamblea General que se desarrollará el viernes 29 de mayo en la sede social ubicada sobre Boulevard General San Martín, en la localidad de Rinconada, departamento Pocito.

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    Según se informó, la primera citación fue fijada para las 18:00 horas, mientras que la segunda convocatoria se realizará a las 18:30.

    Durante la asamblea se tratará el siguiente orden del día:

    • Designación de dos asambleístas para firmar el acta junto al presidente y secretario.
    • Lectura, consideración y aprobación de la memoria, balance general e inventario cerrado al 31 de diciembre de 2025, además del informe de la comisión revisora de cuentas.
    • Elección total de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.

    Desde la institución remarcaron la importancia de la participación de los socios en una jornada clave para la vida institucional y administrativa del club.

    Atenas es un club que viene creciendo, en lo deportivo se encuentra peleando por luchar en zona de clasificación a los Play Off del Apertura, mientras que en la gestión de Castro apuntó más a la infraestructura con obras y la construcción de la pensión del club pero también a lo social con el regreso de los bailes de carnaval que no se realizaban hace varias décadas en el club de La Rinconada.

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